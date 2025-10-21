L’ultimo colpo di scena nel mondo di Uomini e Donne riguarda due volti noti della scorsa edizione: Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. Dopo percorsi separati e relazioni finite, i due ex tronisti sembrano aver ritrovato la complicità di un tempo, alimentando indiscrezioni e gossip tra i fan del programma. Gli avvistamenti recenti e uno scatto rubato in un locale romano hanno scatenato il web: sguardi complici e un bacio che non lascia spazio a dubbi.

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri: la replica di Ciro Solimeno

Nel frattempo, Ciro Solimeno, ex scelta di Martina, ha deciso di rompere il silenzio commentando la vicenda con parole dure. Intervistato da Lorenzo Pugnaloni, ha dichiarato:

“Non penso mi abbia tradito, ma ci sono stati troppi segnali. Diceva che non stava bene da mesi, ma dopo una settimana che Gianmarco si lascia, lei lascia me… a casa mia due più due fa quattro. Merito una verità assoluta.”

Dopo la diffusione della foto del bacio, Ciro ha commentato nuovamente con amarezza:

“Che dovrei dire? La mia campana aveva ragione!”.

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri: arriva lo scatto che conferma il gossip

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sembrano aver ritrovato la loro intesa: nelle ultime ore, i due ex protagonisti di Uomini e Donne sono stati avvistati mentre si scambiavano un bacio in un noto locale romano. Lo scatto, immortalato da una fan e condiviso da Deianira Marzano sui social, ha subito fatto il giro del web, alimentando le indiscrezioni sulla loro relazione.

Una follower rivela:

“Ciao Deianira, ieri mi trovavo in un locale a Roma, precisamente Interno 7 e ho visto Martina e Gianmarco! Si sono anche baciati!”.

Questo momento, unito ai precedenti avvistamenti di baci e abbracci tra i due, sembra indicare che la coppia stia davvero vivendo un riavvicinamento, anche se ancora non ufficializzato dai diretti interessati. I fan attendono con ansia una conferma pubblica, mentre continuano a circolare dubbi sull’autenticità della storia, ipotizzando che dietro la vicinanza possa esserci solo un interesse mediatico.