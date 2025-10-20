Uomini e Donne, colpo di scena: Martina lascia Ciro e torna da Gianmarco

Martina e Gianmarco si avvicinano di nuovo: l’ex tronista chiude con Ciro e riaccende una passione mai spenta. Tutti i dettagli.

La storia tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si è ufficialmente conclusa, e i riflettori si spostano su un nuovo capitolo sentimentale. Tra segnalazioni di incontri segreti e indizi social che non lasciano spazio a dubbi, sembra che Martina abbia ritrovato Gianmarco Steri, la sua non scelta, riaccendendo un interesse che non si sarebbe mai del tutto spento.

Tra conferme e smentite, frecciatine e metafore social, l’attenzione dei fan è tutta rivolta a capire cosa sia realmente successo tra gli ex protagonisti del trono.

Martina, Ciro e Gianmarco: tra metafore social e scelte sentimentali

In una storia condivisa su Instagram, Martina De Ioannon ha coinvolto i suoi follower parlando di smartphone, ma il vero messaggio riguarderebbe la sua vita sentimentale. La ragazza ha commentato di essersi sorpresa leggendo alcune opinioni sul nuovo iPhone 17, sottolineando pregi e difetti del dispositivo e scherzando sul fatto che le fosse stato consigliato di tenersi il modello precedente.

Con ironia, ha lasciato intendere che, nonostante tutto, avrebbe optato per la “scelta azzardata”. Nel contesto, il nuovo modello simboleggerebbe Gianmarco Steri, mentre quello precedente rappresenterebbe l’ex fidanzato Ciro Solimeno.

Uomini e Donne, svolta inaspettata: Martina lascia Ciro e bacia Gianmarco

Sono ore movimentate per gli appassionati di Uomini e Donne, a causa della fine della relazione tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno e delle voci su un possibile riavvicinamento tra l’ex tronista e Gianmarco Steri, la sua non scelta. I follower più attenti avevano notato alcuni segnali, come la collana regalo di Gianmarco indossata da Martina, e segnalazioni su presunti incontri tra i due romani in una barberia. Questi elementi hanno ricostruito, secondo i fan, un quadro chiaro che ha scatenato la reazione di Ciro, profondamente deluso dal comportamento della sua ex.

Secondo quanto raccontato dall’ex corteggiatore a Lorenzo Pugnaloni, dopo la rottura i due si sarebbero incontrati e avrebbero trascorso una serata insieme. Martina avrebbe ammesso di essersi rivista con Gianmarco, di aver parlato con lui e di essersi anche baciata, pur negando un coinvolgimento fisico più intimo. L’ex fidanzato, però, non le ha creduto, accusandola di tradimento e manifestando la volontà di conoscere tutta la verità.