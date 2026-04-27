Achille Lauro e Lavinia Mauro Frontera: chi è la presunta nuova fidanzata del cantante

Achille Lauro e Lavinia Mauro Frontera: chi è l’ex tronista di Uomini e Do...

Achille Lauro e Lavinia Mauro Frontera: chi è l’ex tronista di Uomini e Do...

Il nome di Achille Lauro è tornato al centro del gossip dopo alcune immagini circolate sui social che lo hanno accostato a Lavinia Mauro Frontera, ex tronista di Uomini e Donne. Un semplice avvistamento a cena e un dettaglio pubblicato online sono bastati a far nascere ipotesi su un possibile flirt. È davvero la sua nuova fidanzata? Da giorni continuano a circolare le voci online.

Achille Lauro e Lavinia Mauro Frontera stanno davvero insieme? Gli indizi social

Il mondo del gossip si è acceso attorno ad Achille Lauro dopo alcune immagini circolate online nei giorni scorsi che lo avrebbero collegato a una possibile nuova frequentazione. Tutto è partito da una cena in compagnia di Lavinia Mauro Frontera, ex volto di Uomini e Donne, episodio che ha subito scatenato supposizioni e teorie sui social.

A far nascere il sospetto è stata una storia Instagram pubblicata dalla stessa Lavinia: un piatto di gelati e, accanto, una mano tatuata, accompagnati dalla scritta “Perfect day“. Un dettaglio apparentemente innocente, ma sufficiente per far scattare l’immaginazione dei fan, soprattutto perché lo scatto è arrivato dopo l’esibizione di Achille Lauro alla Fontana di Trevi, occasione legata alla presentazione dell’edizione speciale dell’album Comuni Immortali.

Da lì, il collegamento tra i due è diventato virale.

Secondo diverse ricostruzioni, tra cui quanto riportato da fonti come Cosmopolitan, Lavinia sarebbe legata sentimentalmente da tempo a Matteo Ciceroni, conosciuto anche come Gow Tribe, produttore musicale e collaboratore vicino proprio ad Achille Lauro. A rafforzare questa versione, anche un dettaglio social: un cuore rosso lasciato dal fidanzato sotto al post, interpretato come conferma della relazione.

La cena, dunque, per molti non avrebbe alcuna valenza romantica, ma sarebbe semplicemente un incontro tra amici e collaboratori del mondo musicale. Anche lo stesso Achille Lauro avrebbe più volte chiarito il suo punto di vista sulla vita sentimentale, dichiarando al Corriere della Sera:

“Anch’io, se devo sognare, sogno una famiglia numerosissima. Ma preferisco restare solo piuttosto che tradire. In questo momento non sono predisposto a una relazione importante”.

Achille Lauro e Lavinia Mauro Frontera: chi è la presunta nuova fidanzata del cantante

Lavinia Mauro Frontera è nata a Roma nell’ottobre 1996 e appartiene a una famiglia con titolo nobiliare (Marchese). Il padre è avvocato, la madre imprenditrice, e ha una sorella ingegnere. Ha studiato alla Luiss di Roma in Scienze Politiche. Prima della notorietà televisiva, aveva già avuto esperienze nel mondo dello spettacolo: ha recitato nel film Il ragazzo della Giudecca di Alfonso Bergamo, partecipato ai cortometraggi 48 ore di Massimiliano Franciosa e Sex single di Ennio Contorti, oltre a un’esperienza teatrale nel 2015 con Aria Condizionata di Riccardo d’Alessandro.

Il grande pubblico la conosce soprattutto per Uomini e Donne, dove inizialmente era apparsa come corteggiatrice di Nicolò Brigante, per poi diventare tronista e uscire dal programma insieme ad Alessio Corvino, scelto nella puntata di inizio aprile 2023. In seguito, la sua vita sentimentale è stata spesso al centro dell’attenzione mediatica. Durante il programma è emerso anche un aspetto più personale legato alla sua salute emotiva: Lavinia ha sofferto di attacchi di panico. Il tema è stato affrontato pubblicamente da Maria De Filippi durante una registrazione, dopo un’esterna interrotta:

“Lei fa un’esterna con Alessio e purtroppo ha avuto difficoltà a proseguire temporaneamente…Non c’entra Alessio…Le è venuto un attacco d’ansia…”. La stessa Lavinia ha raccontato con grande emotività: “Io fuori non l’ho mai fatto vedere…Non voglio farmi vedere fragile…Qui invece è difficile nascondere…”.

Oggi, tra social, televisione e interesse del pubblico, il suo nome resta sotto i riflettori. La presunta vicinanza con Achille Lauro continua a far discutere da giorni, ma i diretti interessati mantengono il silenzio, senza fornire né conferme né smentite.