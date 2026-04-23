Un semplice scatto social è bastato per riaccendere il gossip attorno ad Achille Lauro. Una serata romana condivisa con Lavinia Mauro Frontera ha generato ipotesi e supposizioni su una possibile nuova relazione, alimentate da un dettaglio apparentemente insignificante ma diventato virale.

Il post social e il gossip nato online tra Achille Lauro e Lavinia Mauro

Un contenuto pubblicato su Instagram da Lavinia Mauro Frontera ha acceso rapidamente le voci su una possibile vicinanza con Achille Lauro. La gallery mostrava momenti di una serata romana tra concerto, scorci della città e una cena, ma a catturare l’attenzione è stato soprattutto uno scatto a tavola. In quell’immagine compariva una mano con tatuaggi che molti utenti hanno associato al cantante, dando così il via a supposizioni su una presunta relazione.

La situazione si è ulteriormente amplificata online, complice anche una didascalia che ha contribuito a rendere il racconto più suggestivo. In poche ore, un semplice dettaglio è stato interpretato come indizio di una nuova coppia, trasformando una presenza allo stesso evento in una storia sentimentale mai confermata.

Achille Lauro e Lavinia Mauro sono fidanzati? La verità: come stanno davvero le cose

In realtà, il quadro sarebbe molto meno sensazionale. Lavinia Mauro, dopo la fine della relazione con Alessio Corvino, sarebbe legata a Matteo Ciceroni, conosciuto come Gow Tribe, dj e produttore vicino ad Achille Lauro. La sua presenza alla serata romana sarebbe quindi legata a questo contesto professionale e di conoscenze condivise. Gow Tribe, infatti, sarebbe parte dell’ambiente creativo che circonda il cantante e collabora stabilmente ai suoi progetti musicali. Per questo motivo Lavinia si sarebbe trovata nello stesso giro di persone durante l’evento. Nessun legame sentimentale con Achille Lauro è stato confermato, e al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni sulla vicenda.