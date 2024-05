Temptation Island: Lavinia Mauro e Alessio Corvino nel cast?

Temptation Island sta scaldando i motori. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, tra le coppie che hanno accettato di mettersi in gioco ci sarebbero anche Lavinia Mauro e Alessio Corvino.

Stando ad un’indiscrezione lanciata dall’esperto di gossip Amedeo Venza, Lavinia Mauro e Alessio Corvino sarebbero entrati nel cast di Temptation Island. Sarebbe per questo motivo che i due, da qualche tempo, non si mostrano più insieme sui social.

Amedeo Venza ha fatto sapere:

“Lavinia e Alessio sarebbero in trattativa per approdare a Temptation Island. Per questo non hanno mai detto niente in questi meri riguardo la loro crisi”.