Ancora una volta Stefano De Martino si ritrova al centro dell’attenzione per un episodio spiacevole avvenuto a Milano: la sua auto vandalizzata in città. Un fatto che ha rapidamente attirato curiosità e discussioni, riportando il conduttore sulle pagine di cronaca per un gesto offensivo subito nel contesto urbano. Ecco cosa c’era scritto e la reazione del napoletano.

Brutta esperienza per Stefano De Martino: auto vandalizzata a Milano

Negli ultimi giorni Stefano De Martino è finito nuovamente sotto i riflettori per un episodio spiacevole avvenuto nel cuore di Milano. Il conduttore Rai ha infatti scoperto la propria auto con alcune incisioni sulla portiera, inizialmente apparse come segni indecifrabili, ma rivelatesi poi tutt’altro che casuali.

A chiarire la vicenda è stato il settimanale Nuovo. Il direttore Riccardo Signoretti, intervenuto nel programma condotto da Caterina Balivo La Volta Buona, ha spiegato: “In realtà non sono geroglifici, non serve l’egittologo per decifrare il tutto. C’era scritta una brutta parola, una cosa volgare, una cosa offensiva molto chiara. Un testimone sul posto ci ha detto che è stato proprio lo stesso conduttore a fare altri segni sulla fiancata, per rendere quella cosa illeggibile, il meno visibile possibile.

Stefano De Martino ha visto le scritte sull’auto e ha cercato di mascherarle”.

Lo stesso Signoretti ha poi aggiunto che il veicolo era parcheggiato correttamente, escludendo quindi un pretesto legato a un’eventuale infrazione: “La macchina era parcheggiata in modo preciso. Quindi non sembra un gesto casuale, uno di quei gesti odiosi del folle di turno che lascia un’incisione perché hai parcheggiato male o hai creato una situazione scomoda. Si tratta di un gesto violento, che noi abbiamo definito un messaggio graffiante, per trovare un risvolto ironico in una cosa che è proprio antipatica”.

Secondo quanto emerso, come riportato da RDS, sulla carrozzeria era presente un insulto esplicito, sintetizzato nella frase “sei una m”, che il conduttore avrebbe tentato di coprire per attenuarne l’impatto visivo.

Auto vandalizzata a Milano: la reazione inaspettata di Stefano De Martino

Nonostante l’accaduto, Stefano De Martino avrebbe reagito con sorprendente leggerezza, scegliendo di sdrammatizzare la situazione. Dopo aver modificato le scritte sulla vettura, si sarebbe rivolto a un testimone con una battuta: “L’importante è lasciare un segno. Poi se è un graffio o una pennellata, si vedrà”. Un modo ironico per alleggerire un episodio comunque spiacevole.

Non si tratta peraltro del primo episodio problematico legato alla sua auto. Nel 2021, dopo i festeggiamenti a Milano per lo scudetto dell’Inter, il presentatore aveva trovato lo specchietto del veicolo danneggiato e abbandonato a terra. Più recentemente, nel 2025, era rimasto vittima della cosiddetta “tecnica dello specchietto”, una truffa orchestrata da persone a bordo di uno scooter che, simulando un urto, lo avevano indotto ad abbassare il finestrino, permettendo così il furto di un orologio di valore.