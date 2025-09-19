Brutta disavventura per Stefano De Martino a Milano. Il conduttore è stato derubato mentre si trovava in strada: i malviventi sono riusciti a sottrargli l’orologio con il classico “trucco dello specchietto”, una truffa ormai nota nelle grandi città.

Furto a Milano: Stefano De Martino vittima di un colpo in strada

Ieri pomeriggio, Stefano De Martino è stato vittima di un furto mentre guidava la sua Mercedes in zona Bocconi, a Milano.

Secondo le prime ricostruzioni, due uomini a bordo di uno scooter lo hanno avvicinato con il noto “trucco dello specchietto”: urtando intenzionalmente il retrovisore dell’auto, hanno distratto il conduttore proprio mentre abbassava la mano per controllare eventuali danni.

Stefano De Martino derubato a Milano: colpo choc con il trucco dello specchietto

Approfittando della distrazione, uno dei malviventi ha afferrato dal polso sinistro di De Martino un orologio Patek Philippe di 40mila euro, riuscendo a fuggire insieme al complice. Il conduttore, ex ballerino di “Amici” e volto noto della televisione, ha immediatamente contattato le autorità e sporto denuncia, dando il via alle indagini sulla rapina, avvenuta in pieno giorno a pochi passi dall’università Bocconi.

Tra impegni televisivi e la vita pubblica, questo furto segna un periodo difficile per il conduttore, costretto a fare i conti con episodi spiacevoli anche lontano dalle telecamere.