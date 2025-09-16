Affari Tuoi e gli ascolti in calo: Stefano De Martino rompe il silenzio su Gerry Scotti

Stefano De Martino rompe il silenzio e parla della sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti.

Stefano De Martino rompe il silenzio sulla competizione con Gerry Scotti, protagonista di un acceso confronto negli ascolti televisivi tra i loro programmi di access prime time. Intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, il conduttore napoletano dice la sua.

Affari Tuoi e gli ascolti in calo

Nonostante i dati parlino chiaro – con La Ruota della Fortuna seguita da 4,86 milioni di spettatori contro i 3,85 milioni di Affari Tuoi –, De Martino sottolinea che non sente il bisogno di “arginare” nessuno.

“Io e Gerry siamo come due commercianti con la vetrina sulla stessa strada; la mattina alziamo la serranda, ci diamo il buongiorno e cominciano a lavorare. È ovvio che ognuno di noi provi a fare cassa, ma la cosa bella è che grazie a questi due negozi quella strada è molto affollata”, spiega.

Il conduttore aggiunge che il suo obiettivo è adattare il format quotidiano per intrattenere un pubblico variegato, dai più giovani agli anziani, puntando su cambiamenti in corsa, novità nello studio e momenti di leggerezza come il cagnolino Gennarino. L’approccio, secondo De Martino, è quello di valorizzare il programma e accompagnare gli spettatori nella loro routine quotidiana, più che inseguire numeri o polemiche.