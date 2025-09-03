Il mondo della televisione italiana si accende quando due personalità carismatiche si trovano faccia a faccia. Stefano De Martino e Gerry Scotti, due volti amatissimi dal pubblico, si sono trovati protagonisti di un confronto che ha catturato l’attenzione dei telespettatori.

Il commento di Gerry Scotti su Stefano De Martino e la Rai

Gerry Scotti ha espresso apertamente ammirazione per Stefano De Martino, senza però trascurare di evidenziare le differenze tra i due conduttori e i rispettivi universi televisivi. In un recente scambio di messaggi, il volto storico di Mediaset ha osservato come, con la sua Ruota della Fortuna, abbia dominato l’estate, sottolineando al contempo che la Rai, non prevedendo un programma concorrente nello stesso periodo, abbia certamente agevolato il successo del suo show.

“Se me li aspettavo così sprovveduti? Sinceramente, no. Anche se la Rai da tempo fa una politica di controprogrammazione più da tv commerciale che da servizio pubblico, adottando trucchetti e furbizie che si fanno per arrotondare i numeri e dire che le cose vanno bene. Io mi sono fatto questa idea: in Rai contavano un po’ troppo sulla forza di Techetechetè, che a me piace molto, per carità. Secondo me in Rai certi dirigenti nelle loro riunioni devono aver detto: ‘La ruota della fortuna è un vecchio format, controprogrammiamo con la nostra bella tv di una volta e sarà una lotta alla pari'”.

Scontro De Martino-Gerry Scotti: il feroce confronto

Ieri, martedì 2 settembre 2025, Stefano De Martino è tornato alla guida di Affari Tuoi, dando ufficialmente il via alla sfida con Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna. La prima puntata del game show campano ha raccolto 4.222.000 spettatori con il 22,6% di share, mentre il programma di Scotti ha totalizzato 4.514.000 spettatori pari al 24,17%, confermando un leggero vantaggio per il veterano.

Nonostante le cifre iniziali, la stagione è lunga e il verdetto finale resta tutto da scrivere: entrambe le star televisive hanno ancora ampio margine per riconquistare il pubblico e ribaltare la situazione.