Stefano De Martino è pronto a rivoluzionare Affari Tuoi e a lanciare la sua sfida a Gerry Scotti. Tra strategie sorprendenti e colpi di scena studiati nei minimi dettagli, il conduttore punta a conquistare gli ascolti e a dare nuova energia al celebre game show. Tutto sembra pronto per una stagione che promette tensione, divertimento e… qualche sorpresa che nessuno si aspetta.

Access prime time sotto pressione

L’exploit de La Ruota della Fortuna, capace di toccare punte del 27% di share anche senza concorrenza diretta, avrebbe acceso più di un campanello d’allarme tra i vertici Rai. L’autunno si preannuncia quindi come uno scontro serrato tra due giganti dell’access prime time: da un lato Affari Tuoi, forte della sua lunga tradizione e di un pubblico fedele, dall’altro La Ruota della Fortuna, sostenuta dall’effetto novità e dalla popolarità del suo conduttore.

La novità del “pacco nero” ad Affari Tuoi

La nuova stagione di Affari Tuoi introdurrà il tanto atteso “pacco nero”, una sorpresa pensata per rendere il gioco ancora più emozionante e imprevedibile. Secondo quanto trapelato, questo pacco speciale conterrà premi particolarmente ambiti, ma anche potenziali colpi di scena che potrebbero cambiare le sorti dei concorrenti in qualsiasi momento. La novità punta a stimolare la curiosità del pubblico e a dare al programma un ritmo più incalzante, confermando l’intento di Rai1 di rinnovare il format senza stravolgerne l’identità storica.

Affari Tuoi e Stefano De Martino: la mossa a sorpresa per ‘battere’ Gerry Scotti

L’estate è ancora in corso, ma la battaglia degli ascolti televisivi è già cominciata. Rai1 ha scelto di riportare in onda Affari Tuoi, il celebre game show dell’access prime time, con Stefano De Martino a partire da martedì 2 settembre alle 20.35, cinque giorni prima della data prevista inizialmente.

Secondo fonti vicine alla produzione, la mossa non sarebbe casuale: la rete pubblica avrebbe deciso di accelerare il ritorno del programma per rispondere al crescente successo de La Ruota della Fortuna, condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Per registrare le nuove puntate, De Martino avrebbe addirittura interrotto le vacanze. Il verdetto sugli ascolti arriverà solo a settembre, ma la sfida per il primato della fascia serale è già infuocata.