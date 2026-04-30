Giorgetti: su mancato rientro deficit non abbiamo sfera di cristallo

Roma, 30 apr. (askanews) – Perché siamo arrivati al 3,07%? Sul mancato rientro dell’Italia per deficit eccessivo “diciamo che non abbiamo la sfera di cristallo, ma non me ne faccio un cruccio, non altrimenti risolvibile”: lo ha detto il ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, replicando in aula alla Camera al termine del dibattito sul Documento finanza pubblica.

“Quello che merita una qualche spiegazione è questo dibattito sul nuovo patto di stabilità, qualcuno dice ‘ah, questo Governo non avrebbe dovuto firmarlo’. Io rispondo che se non si firmava, sarebbe rientrato quello vecchio, che vi posso garantire che è assai peggio”, ha aggiunto.”Se il riferimento si fa tra il nuovo Patto di stabilità e il momento in cui il vecchio Patto di stabilità era sospeso – ha concluso – si fa una incongruenza logica che offende anche le intelligenze più semplici”.