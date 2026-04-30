SIMEST apre a Torino un nuovo presidio per le imprese

Torino, 30 apr. (askanews) – È stato inaugurato a Torino il nuovo ufficio di SIMEST, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio e il supporto alle imprese nei processi di crescita e internazionalizzazione.Alla cerimonia ha preso parte anche Antonio Tajani, nell’ambito delle tappe di avvicinamento alla Conferenza Nazionale dell’Export 2026.

Presenti rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e delle associazioni di categoria, a testimonianza del valore strategico dell’iniziativa per il sistema economico locale.L’apertura del nuovo presidio rappresenta un passo concreto nella strategia di SIMEST, che punta a rafforzare la vicinanza alle imprese e a sostenere la competitività del sistema produttivo italiano sui mercati internazionali, con particolare attenzione ai territori del Nord-Ovest.L’inaugurazione dell’ufficio di Torino rappresenta un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento del nostro accompagnamento grazie anche alla vicinanza ai territori , ha dichiarato il Presidente Vittorio de Pedys.

Il radicamento locale è una leva strategica per intercettare i bisogni e valorizzare le eccellenze produttive . Con questa apertura rafforziamo concretamente il supporto al tessuto imprenditoriale, in particolare alle PMI , ha aggiunto l’Amministratore Delegato Regina Corradini D’Arienzo. La sede di Torino sarà un presidio operativo strategico per garantire prossimità, ascolto e rapidità di intervento .Il nuovo ufficio si inserisce in un più ampio piano di sviluppo della rete SIMEST, in Italia e all’estero, con l’obiettivo di accompagnare le imprese lungo tutto il percorso di internazionalizzazione e contribuire alla crescita sostenibile del sistema Paese.