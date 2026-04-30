Barilla Al bronzo, con i Riccioli la natura ispira la forma della pasta

Milano, 30 apr. (askanews) – Imitare la natura per migliorare l’esperienza a tavola. L’industria alimentare guarda alla biomimetica per lavorare su forma e consistenza dei cibi. Va in questa direzione Barilla Al Bronzo con il lancio de i Riccioli, un nuovo formato che punta ad appagare i cinque sensi, non solo l’estetica. “Barilla al bronzo ha già dieci formati in commercio e oggi lanciamo un nuovo formato, l’undicesimo: Barilla al bronzo i riccioli.

Questo lancio è un modo di Barilla di impegnarsi a rispondere sempre di più ai bisogni del consumatore contemporaneo – ha spiegato Annalisa Achilli, Pasta Barilla & Emiliane Marketing Associate Director – bisogni che vanno oltre una semplice esperienza di gusto, ma che la vogliono elevare in un’esperienza multisensoriale. Riccioli è infatti caratterizzato da una forma unica, una forma avvolta con cinque ali, una forma che raccoglie ancora di più il sugo”.Realizzati con una selezione di grani duri italiani, i Riccioli presentano scanalature profonde e una superficie ruvida, ottenute grazie a una speciale trafilatura al bronzo.

Caratteristiche queste che garantiscono la tenuta del sugo e un morso stratificato, in linea coi bisogni di consumatori sempre più esigenti. “La natura è il grande archivio delle soluzioni, anche per progettare il cibo – ha affermato Patrizia Martello, antropologa dei consumi – Allora, oggi più che mai questo trend è non solo il grande trend del design, ma è recepito e riconosciuto, quindi diventa molto efficace, perché noi consumatori di cibo, noi persone, sentiamo una particolare risonanza con le forme ispirate alla natura.

Quindi una spirale, una modularità, una linea curva, ognuna di queste strutture, di fatto, è una promessa di gusto”.Non è un caso che in tanti ritengono che la forma della pasta ne modifichi la percezione del gusto, come attesta un’indagine Astraricerche: “Abbiamo chiesto agli italiani: ma i formati di pasta, che associ esplicitamente a una forma naturale, una conchiglia, una spirale, un alveare ti fanno sentire la pasta più buona? – ha raccontato Martello – E la risposta è sì per il 57.6%. Poi abbiamo un picco al sud, che va fino al 62, ma il dato più importante è tra le giovanissime donne, venti-ventinovenni, che dicono che questa cosa per loro è molto vera per il 69%”.Così mentre a Milano sono ancora vive le atmosfere della Design week, Barilla al Bronzo presenta i suoi nuovi Riccioli, che alla funzione uniscono una cura della forma capace di innovare un prodotto tradizionale come la pasta:”Sono stati necessari diversi anni per sviluppare la forma di riccioli al bronzo e tutto il nostro team di R&D si è impegnato per riuscire a perfezionare ogni singolo aspetto di questo nuovo formato, ogni curvatura, il numero di ali, che sono cinque, e il modo in cui questa pasta si avvolge su se stessa – ha affermato Achilli – ma anche la superficie ruvida grazie alla trafilatura al bronzo fatta con microincisioni brevettate da Barilla. E proprio grazie a questo riusciamo ad offrire con riccioli al bronzo un’esperienza di gusto superiore”.