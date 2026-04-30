Trump attacca ex direttore Fbi Comey: "È un poliziotto corrotto"

Washington, 30 apr. (askanews) – Nello Studio Ovale, accanto agli astronauti della missione Artemis II, Donald Trump ha attaccato l’ex direttore dell’Fbi James Comey, incriminato per un post su Instagram con conchiglie disposte a formare il numero “8647”, interpretato come una minaccia al presidente. Trump ha definito Comey “un poliziotto corrotto” e ha detto che il numero “86”, nel gergo della criminalità, significa “uccidilo”.”Persone come Comey hanno creato un pericolo enorme, credo, per i politici e per altri.

Comey, sa, è un poliziotto corrotto. È un poliziotto molto corrotto. Ha imbrogliato sulle elezioni. Ha cercato di aiutare Hillary Clinton, come sapete. Ha lasciato cadere molte cose che avrebbe dovuto portare avanti. Io non ero coinvolto, ma lui avrebbe dovuto portarle avanti. No, è un poliziotto corrotto. È un uomo disonesto”.Alla domanda se il post Instagram con le conchiglie disposte a formare “8647”, per il quale l’ex direttore dell’Fbi James Comey è stato incriminato, abbia messo in pericolo la sua vita o costituisse una minaccia, Trump ha replicato: “Beh, chiunque sappia qualcosa di criminalità sa che cosa significa ’86’.

Sapete che cos’è 86? È un termine della mafia per dire uccidetelo, sapete. Avete presente i film? ‘Fatelo fuori’, dice il mafioso a uno dei suoi splendidi soci. ‘Fatelo fuori’, vuol dire uccidetelo”.