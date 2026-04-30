Legionella, solo l'11% delle aziende ha un piano di prevenzione

Milano, 30 apr. (askanews) – La Legionella, un batterio che può proliferare in impianti idrici con una cattiva manutenzione e che può provocare febbre alta o polmoniti acute, è una minaccia reale ma spesso sottovalutata. È quanto emerge da una ricerca commissionata a mUp research da Initial, gruppo britannico di servizi e soluzioni per l’igiene e il benessere fuori casa, secondo la quale il 36% dei manager italiani conosce la Legionella solo di nome e solo l’11% delle aziende dispone di un piano strutturato di prevenzione e controllo, nonostante i recenti obblighi di legge.”Proprio perché si parla troppo spesso di emergenza e c’è una mancanza di consapevolezza, abbiamo pensato che fosse anche utile lanciare una campagna di comunicazione che è ‘Legionella invisibile ai tuoi occhi, ma è visibile alla nostra esperienza’, per indicare quanto affidarsi a degli esperti possa essere importante” ha detto Maria Francesca Torriani, marketing & sales excellence manager Rentokil Initial Italia.L’ultima novità è un podcast in quattro puntate, già disponibile su Spotify, che mira ad aumentare la percezione del rischio, non solo negli ambienti di lavoro, partendo dal basso.”È stato disegnato proprio con l’idea di rendere accessibile e fruibile anche a un pubblico non esperto la tematica della Legionella per cui si è scelta proprio una modalità che potesse parlare in maniera chiara e semplice a tutti i possibili utenti è interessati” ha aggiunto Torriani.È necessario infatti un cambio culturale che parta dai cittadini per arrivare a coinvolgere istituzioni e aziende.”La risposta di Initial è un pacchetto di soluzioni che supporta le aziende nel fronteggiare questo rischio perché l’importante è affidarsi a esperti per riuscire ad essere ‘compliant’ con tutte le varie normative, ma anche a fronteggiarlo in maniera seria per cui sono soluzioni che vanno dai sopralluoghi impiantistici, ai campionamenti certificati, alla predisposizione di tutta la documentazione e dei piani di gestione del rischio e di monitoraggio, ma anche le sanificazioni emergenziali, qualora vengano rilevati dei parametri di concentrazione della Legionella superiori a quanto prestabilito” ha concluso.Un servizio completo in grado di garantire ambienti più sicuri attraverso monitoraggio, prevenzione e interventi mirati.