Oltre 20.000 prenotazioni per Kérastase Society

Milano, 30 apr. – A Milano, durante il Salone del Mobile, Kérastase rivoluziona il concetto di haircare trasformando un hotel in una vera e propria destinazione di bellezza. Nasce così Kérastase Society, il primo format immersivo del brand che unisce lusso, esperienza sensoriale e cura dei capelli in un unico spazio. Un progetto innovativo che punta a coinvolgere il consumatore in modo diretto e immersivo.

Ha parlato così Valerio Vecchio, General Manager Kérastase Italia : “Il nostro consumatore viene qui ingaggiato in un’esperienza multisensoriale, che parte dal nostro Glazed cafè, quindi con il gusto, l’olfatto e tutti i sensi più legati a tutto quello che si può offrire in un caffè parigino. E poi l’esperienza continua fino alla nostra penthouse, in cui si riesce a entrare in contatto con la professionalità di Kérastase, ad avere un hairstyle che è basato sia sulla dimensione artistica dei nostri pro, che sulla tecnologia, grazie ad una diagnosi tecnologica e aumentata dalla intelligenza artificiale con le nostre K-Scan”.

Al centro dell’esperienza restano i parrucchieri e la consulenza professionale, insieme alle novità prodotto e ai servizi personalizzati: “la K-Scan analizza il cuoio capelluto e suggerisce le routine hair care più adatte in base ai bisogni della persona. E questa è proprio l’esperienza che i visitatori del nostro evento Kérastase Society hanno potuto vivere, affidandosi proprio alle mani esperte dei nostri acconciatori, che hanno fatto provare loro anche le ultime novità in casa Kérastase, come ad esempio Gloss Absolu Cream e l’ultima linea Chronologiste che si ispirano alla longevity hair care” ha aggiunto Federica Scolaro, Marketing Manager Kérastase.Dalla lobby alle suites, tra consulenze beauty tech, ritocchi styling e spazi dedicati alla socialità e alla creatività, un nuovo modo di vivere la bellezza: non solo da scoprire, ma da indossare e condividere.

Un concept destinato a viaggiare nel mondo, con prossime tappe già previste a Parigi, Madrid, Amsterdam e New York.