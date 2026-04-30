Caso Poggi, Sempio al centro dell'inchiesta: la difesa di Stasi annuncia mosse legali

Un nuovo sviluppo nell’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi ha riportato la vicenda al centro dell’attenzione pubblica. Secondo il recente atto della Procura di Pavia, l’unico soggetto formalmente iscritto nel nuovo capo di imputazione è Andrea Sempio, una modifica che ribalta in parte l’assetto delle responsabilità emerso fino a oggi.

La notizia ha già suscitato reazioni dalle parti coinvolte: la legale storica di Alberto Stasi ha dichiarato all’ANSA che la difesa attende di accedere alla discovery per analizzare integralmente gli atti e predisporre le azioni successive.

Il caso mantiene le sue complessità proceduralmente e sotto il profilo mediatico: Stasi rimane attualmente l’unico condannato in via definitiva per il delitto, ma la nuova ipotesi della Procura pavesa complica la lettura degli eventi passati.

A livello pratico, è noto che l’imputato ha usufruito di misure che gli consentono la semilibertà e che è ammesso al lavoro esterno come contabile in uno studio, circostanze che sono già state portate all’attenzione dei media e che potrebbero assumere rilievo nella valutazione complessiva delle responsabilità.

La nuova ipotesi della Procura di Pavia

Con il nuovo capo di imputazione la Procura di Pavia concentra l’attenzione investigativa su Andrea Sempio, che risulta l’unico persona iscritta nel nuovo filone. Questo cambio di prospettiva non equivale a una sentenza, ma rappresenta un passo processuale significativo: gli inquirenti che ripropongono o riformulano le accuse possono basarsi su elementi nuovi o su una diversa lettura di fatti già noti. La definizione del perimetro probatorio al momento è legata alla fase di acquisizione e alla possibilità per le parti di accedere agli atti che compongono la discovery, passaggio ritenuto cruciale anche dalla difesa di Stasi.

Chi è l’indagato

Le informazioni rese pubbliche riguardano essenzialmente il ruolo processuale di Andrea Sempio in questa fase: il suo nome compare come unico indagato nel nuovo capo d’imputazione presentato dalla Procura di Pavia. Al di là della formalità dell’iscrizione nel registro degli indagati, non sono state aggiunte dal comunicato ufficiale ulteriori specifiche biografiche o circostanziali che modifichino il quadro già noto della vicenda. È importante sottolineare che l’iscrizione come indagato costituisce una fase investigativa e non costituisce prova di responsabilità definitiva, essendo necessari ulteriori accertamenti e contraddittori processuali.

La situazione di Alberto Stasi

Nonostante il nuovo sviluppo investigativo, Alberto Stasi rimane l’unico soggetto fino a oggi condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi. Stasi sta espiando la pena prevista e, a determinate condizioni, è ammesso alla semilibertà e al lavoro esterno, attività svolta presso uno studio di contabilità. La nuova ricostruzione della Procura pavesa che pone l’attenzione su un altro soggetto non cancella lo stato processuale di condanna, ma apre scenari legali nei quali la difesa potrà cercare strumenti per rimettere in discussione la sentenza.

Impatti pratici e legali

La presenza di una nuova ipotesi accusatoria comporta effetti pratici: prima di tutto la possibilità di accesso alla discovery, che permette agli avvocati di visionare le carte e valutare la presenza di elementi idonei a sostenere una richiesta di revisione del processo. La legale di Stasi ha già annunciato l’intenzione di leggere tutti gli atti e di procedere con una istanza qualora emergessero elementi a favore della riconsiderazione del giudizio. Dal punto di vista processuale, la revisione del processo è uno strumento straordinario che richiede prova di errori giudiziari o elementi nuovi e decisivi.

Prossime mosse difensive

Quanto deciso dalla difesa sembra seguire un percorso lineare: ottenere la discovery, analizzare la documentazione e valutare la fondatezza di una richiesta di revisione. Nell’immediato futuro saranno determinanti i tempi di consegna degli atti e la loro consistenza probatoria. Se emergeranno elementi rilevanti, la strategia potrà comprendere istanze davanti all’autorità giudiziaria competente volte a riaprire il procedimento o a sollevare questioni che incidano sulla certezza della condanna. Fino a quando non saranno rese pubbliche e accessibili le carte, però, molte valutazioni resteranno preliminari e subordinate alle verifiche difensive.