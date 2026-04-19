Cadavere di un 21enne ritrovato in garage a Vasto, ipotesi omicidio

Ritrovamento inquietante in un box condominiale a Vasto: i primi rilievi indicano ferite da taglio e gli investigatori stanno raccogliendo filmati e dichiarazioni dei residenti

Nella città di Vasto, nella provincia di Chieti, i familiari hanno scoperto il corpo senza vita di un giovane all’interno del garage del palazzo in cui viveva. La vittima è un 21enne, identificato come Andrea Sciorilli, il cui cadavere è stato rinvenuto in fondo alla rampa che conduce ai box. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Le prime informazioni parlano di ferite da taglio che hanno portato gli inquirenti a valutare l’ipotesi di omicidio, mentre l’area è stata messa in sicurezza dalle forze dell’ordine.

Ritrovamento e primo intervento

Al momento del rinvenimento, la scena è stata gestita dal personale sanitario insieme ai militari dell’Arma e alla polizia locale che hanno subito delimitato l’accesso al garage.

L’ingresso ai box è stato transennato per consentire le operazioni di sopralluogo e per preservare possibili tracce utili alle indagini. I rilievi tecnici sono in corso: gli operatori stanno verificando la posizione del corpo, la dinamica del ritrovamento e la presenza di elementi utili a ricostruire gli ultimi movimenti della vittima. Questa fase iniziale è cruciale per acquisire campioni, fotografare la scena e stabilire le prime ipotesi investigative, in cui osservazione e raccolta prove assumono un ruolo determinante.

La situazione della vittima

Dalle informazioni disponibili emerge che il corpo presentava segni compatibili con colpi da lama, dettaglio che ha indirizzato gli investigatori verso la pista del reato intenzionale. Non è ancora stato reso pubblico l’esito degli accertamenti medico-legali, ma le autorità hanno chiarito che serviranno approfondimenti per determinare l’ora e la causa esatta del decesso. In questa fase gli inquirenti procedono con cautela: la pluralità di elementi raccolti in scena richiede analisi di laboratorio per tracce ematiche, impronte o altri indizi che possano confermare o smentire le prime valutazioni. L’obiettivo è costruire una ricostruzione attendibile e condivisibile del fatto.

Gli elementi su cui si concentrano le indagini

Le verifiche investigative si sono orientate prevalentemente su due direttrici: la riproduzione dei movimenti negli ultimi istanti e la ricerca di testimoni oculari o indiretti. A tal fine gli inquirenti hanno indicato come prioritarie le verifiche delle telecamere della zona e di eventuali impianti privati che possano aver ripreso ingressi, uscite o passaggi nelle vicinanze del condominio. Parallelamente, viene svolto un lavoro di ascolto delle persone residenti nello stabile per ottenere padroneggiamento di orari, rumori insoliti o visite non abituali. Tali elementi serviranno a ricostruire una timeline e a valutare possibili responsabilità o compatibilità con i profili delle persone coinvolte.

Telecamere e testimonianze

L’attenzione è focalizzata sia sui filmati che sulle dichiarazioni dei condomini: le immagini possono fornire sequenze utili a identificare movimenti sospetti, mentre le testimonianze possono mettere in luce comportamenti o discussioni registrate prima del ritrovamento. Gli operatori della polizia giudiziaria stanno acquisendo le registrazioni disponibili e predisponendo audizioni formali: ogni dettaglio, anche apparentemente marginale, potrebbe diventare un elemento significativo. La collaborazione degli abitanti del palazzo è ritenuta fondamentale per velocizzare le verifiche e chiarire i contorni della vicenda, rispettando al contempo i diritti della vittima e della sua famiglia.

Prossime fasi e considerazioni

Nei prossimi passaggi gli inquirenti valuteranno i riscontri degli esami tecnici e degli accertamenti medico-legali, integrando le informazioni raccolte al fine di tracciare un quadro investigativo coerente. Le autorità hanno invitato chiunque disponga di elementi utili a farsi avanti, sottolineando l’importanza di segnalazioni tempestive. Mentre la comunità locale rimane sotto shock, gli investigatori si muovono nel solco delle procedure standard per garantire che la verità emerga attraverso metodi scientifici e operazioni giudiziarie diligenti. L’attenzione è massima per tutelare sia il processo investigativo sia la privacy dei familiari della vittima.