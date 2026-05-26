Un funzionario amministrativo del Ministero dell'Interno di 60 anni si è tolto la vita al Viminale: nessun messaggio lasciato e familiari già avvertiti

Nel corso della mattinata di martedì 26 maggio 2026 un grave episodio ha scosso gli uffici del Ministero dell’Interno in Piazza del Viminale. Un dipendente, identificato dalle iniziali F.S., si è recato regolarmente al lavoro e, poco dopo, si è precipitato dalla rampa delle scale che conduce al quarto piano. L’evento, avvenuto intorno alle 9:30, è stato osservato da più persone presenti negli uffici e ha avuto esito letale nonostante l’intervento dei soccorsi.

La vittima aveva 60 anni ed era sposata; svolgeva funzioni amministrative all’interno del ministero come funzionario. Subito dopo il gesto sono intervenute diverse pattuglie di polizia e un’ambulanza del 118, che hanno constatato il decesso sul posto. L’episodio ha provocato forte sconcerto tra i colleghi e ha attivato le procedure investigative previste per casi di morte in luoghi pubblici o istituzionali.

La dinamica dell’accaduto

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è salito in autonomia fino al quarto piano e si è gettato dalla rampa delle scale, punto particolarmente visibile per chi si trova nei piani inferiori. La sequenza si è svolta in pochi istanti e si è consumata davanti a diverse persone che stavano lavorando o transitando nei corridoi, provocando immediato sgomento.

L’area è stata immediatamente delimitata per consentire alle forze dell’ordine di procedere con i rilievi e per tutelare la privacy dei presenti.

Testimoni e prime reazioni

I colleghi presenti hanno fornito le prime testimonianze agli agenti; molti sono rimasti profondamente colpiti dall’accaduto. La presenza di testimoni rende più rapida la ricostruzione dell’episodio, ma amplifica anche l’impatto emotivo all’interno dell’istituzione. In queste fasi gli investigatori hanno raccolto dichiarazioni e verificato percorsi e movimenti precedenti all’evento, ricercando elementi utili per comprendere la catena di fatti che ha portato al gesto.

L’intervento delle forze dell’ordine e gli accertamenti

Sul posto sono giunte le pattuglie della polizia, la Squadra Mobile e la polizia scientifica, che hanno avviato rilievi accurati per documentare la scena e le circostanze. Gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto che constatare il decesso. Le attività investigativa prevedono la raccolta di testimonianze, la verifica di eventuali immagini di videosorveglianza e l’ispezione degli ambienti di lavoro; le autorità hanno comunicato l’intenzione di ricostruire con precisione le fasi precedenti al tragico episodio.

Aspetti umani e amministrativi

La vittima, appartenente al personale amministrativo, non avrebbe lasciato biglietti o messaggi esplicativi, secondo quanto riferito dai primi accertamenti, elemento che complica la comprensione delle motivazioni. I familiari sono stati informati tempestivamente. Nel frattempo, all’interno del Ministero, sono state attivate le procedure interne previste in casi di lutto e criticità, con possibili interventi di supporto psicologico per i colleghi testimoni dell’evento.

Prospettive investigative e conclusioni

Spetterà agli inquirenti, attraverso l’analisi complessiva degli elementi raccolti, cercare di far luce sulle ragioni che hanno portato al gesto. L’ipotesi più accreditata resta quella del suicidio, ma le indagini continueranno per escludere o confermare ogni possibile fattore contributivo. In ogni caso, l’episodio ha riacceso l’attenzione sulla necessità di servizi di assistenza e prevenzione anche negli ambienti di lavoro pubblici, dove la vicinanza dei colleghi può diventare cruciale per individuare segnali di sofferenza.