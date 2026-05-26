Progettazione ufficio moderna: come creare spazi di lavoro efficienti, confortevoli e conformi alle nuove normative

Un approccio professionale alla progettazione ufficio permette infatti di ottenere ambienti più funzionali, più silenziosi, più belli da vivere e soprattutto più produttivi. Ed è proprio questo il cuore del lavoro di Ufficio Contract: trasformare gli spazi in strumenti strategici per il benessere e la performance aziendale.
Negli ultimi anni, la progettazione degli uffici è cambiata radicalmente. Non basta più scegliere arredi moderni o un layout accattivante, ma bisogna considerare anche acustica, ergonomia, illuminazione, flussi di lavoro, benessere psicologico, sostenibilità e normative aggiornate. E con l’entrata in vigore, il 4 febbraio del 2026, del nuovo decreto CAM DM 24/11/2025, il tema dei requisiti acustici è diventato ancora più centrale.
In quest’articolo vediamo come progettare un ufficio moderno, funzionale e conforme alle nuove esigenze del 2025–2026.
Perché la progettazione dell’ufficio è diventata un fattore strategico
Per comprendere il valore di una progettazione consapevole, basta osservare l’impatto che l’ambiente fisico ha sulle attività quotidiane e sul benessere dei lavoratori.
Un ufficio ben progettato:
- migliora la concentrazione
- riduce il rumore e le distrazioni
- favorisce la collaborazione
- sostiene il benessere psicologico
- riduce stress e affaticamento
- aumenta la produttività
- rafforza l’immagine aziendale
Le ricerche internazionali sul benessere lavorativo mostrano che la qualità degli ambienti influisce direttamente su:
- stress percepito
- qualità del sonno
- motivazione
- engagement
- capacità di mantenere la concentrazione
In altre parole: un ufficio progettato male costa all’azienda, mentre un ufficio progettato bene diventa un investimento che genera valore ogni giorno.
Acustica: il pilastro nascosto del comfort negli uffici moderni
Un capitolo fondamentale della progettazione contemporanea riguarda il controllo del rumore e del riverbero, aspetti che incidono direttamente sulla concentrazione e sulla produttività.
Il rumore è una delle principali cause di stress negli ambienti di lavoro. Non si tratta solo di “volume”, ma di riflessioni sonore, propagazione del parlato e fenomeni di riverbero.
Gli open space, se non trattati acusticamente, amplificano:
- telefonate
- conversazioni
- passi
- rumori di macchinari
- eco e rimbombi
Questo porta a:
- calo di concentrazione
- maggiore fatica mentale
- irritabilità
- difficoltà nelle call
- perdita di produttività
Soluzioni acustiche moderne
Per rispondere a queste criticità, oggi esistono soluzioni acustiche evolute che uniscono prestazioni tecniche e cura estetica.
Le soluzioni attuali non sono più pannelli da nascondere, ma veri elementi di design:
- pannelli fonoassorbenti a parete
- baffles e isole sospese
- pareti divisorie acustiche in vetro
- arredi fonoassorbenti (librerie, phone booth, sedute avvolgenti)
- materiali naturali come feltro, lana, sughero
- pareti verdi e piante
L’obiettivo non è il silenzio assoluto, ma un ambiente acusticamente equilibrato, dove si può lavorare senza fatica.
Nuovo decreto CAM: come cambiano i requisiti acustici negli edifici
Accanto agli aspetti progettuali e alle soluzioni tecniche, è fondamentale considerare anche il quadro normativo, che negli ultimi anni ha introdotto criteri sempre più stringenti in materia di comfort acustico.
Il DM 24/11/2025 ha introdotto importanti aggiornamenti sui requisiti acustici negli edifici, con particolare attenzione a:
- requisiti acustici passivi
- prestazioni minime per elementi tecnici
- obbligo di studi previsionali
- collaudi acustici in opera
- miglioramento acustico negli interventi su edifici esistenti
In sintesi:
- negli appalti pubblici è obbligatorio uno studio previsionale avanzato
- il collaudo acustico finale diventa essenziale
- negli interventi di ristrutturazione è richiesto il miglioramento delle prestazioni acustiche esistenti
- anche gli impianti devono essere progettati per limitare la diffusione del rumore
Questo significa che la progettazione acustica non è più un “optional”, ma un requisito tecnico e normativo.
Layout: oltre l’open space, verso uffici ibridi e flessibili
Dopo aver analizzato l’importanza del comfort acustico, il passo successivo riguarda la configurazione degli spazi: il layout è infatti uno degli elementi che più influenzano il modo in cui le persone lavorano, collaborano e si muovono all’interno dell’ufficio.
La progettazione moderna parte da una domanda semplice: che tipo di lavoro si svolge in questo spazio?
Non esiste un layout universale: esistono soluzioni più adatte a specifiche attività.
Tipologie principali
- Uffici cellulari, ideali per attività riservate o ad alta concentrazione
- Open space, perfetti per team numerosi e attività collaborative
- Uffici a zone, suddivisione funzionale in aree focus, aree meeting, phone booth, lounge
- Uffici combinati, mix di spazi aperti e chiusi, perfetti per il lavoro ibrido
Un buon progetto studia:
- flussi di movimento
- privacy acustica
- interazioni tra reparti
- numero di call e riunioni
- necessità di concentrazione
Ergonomia, luce e benessere: l’ufficio come spazio per stare bene
Una volta definito il layout, entra in gioco un altro pilastro della progettazione: il benessere delle persone.
Ergonomia, illuminazione e qualità percettiva degli ambienti determinano infatti il comfort quotidiano e la capacità di mantenere energia e concentrazione. Considerare questi tre aspetti è, pertanto, fondamentale.
Dal punto di vista ergonomico, è importante prevedere sedute regolabili con supporto lombare, scrivanie regolabili in altezza, monitor posizionati alla giusta distanza e spazi adeguati tra le postazioni, così da favorire una postura corretta e ridurre l’affaticamento.
L’illuminazione gioca un ruolo altrettanto decisivo: massimizzare la luce naturale, evitare abbagliamenti, utilizzare LED con temperatura colore adeguata e progettare scenari luminosi diversi in base alle attività permette di creare ambienti più confortevoli e funzionali.
Infine, la biofilia contribuisce a migliorare la percezione di benessere attraverso l’inserimento di elementi naturali come piante, legno, tessuti naturali o pareti verdi, che aiutano a ridurre lo stress e rendono gli spazi più accoglienti.
Spazi flessibili, aree relax e “hotelification”
Parallelamente, gli uffici contemporanei stanno evolvendo verso modelli più accoglienti e flessibili, capaci di rispondere alle nuove esigenze del lavoro ibrido e di rendere l’ambiente più piacevole e motivante.
Le aziende oggi cercano uffici:
- flessibili
- modulari
- accoglienti
- capaci di attrarre talenti
Questa trasformazione ha dato origine al trend della hotelification, ovvero la progettazione di ambienti di lavoro che richiamano l’atmosfera di lounge e boutique hotel: spazi caldi, curati e pensati per favorire benessere e socialità.
In quest’ottica trovano spazio aree relax, cucine condivise, zone informali per riunioni veloci e arredi morbidi dai colori caldi, tutti elementi che contribuiscono a rendere l’ufficio un luogo più umano e confortevole.
Sostenibilità e materiali eco-friendly
Infine, un ufficio moderno non può prescindere dalla sostenibilità: materiali, consumi e qualità dell’aria contribuiscono non solo al comfort, ma anche all’immagine e ai valori dell’azienda.
Un ufficio moderno deve essere:
- sostenibile
- efficiente
- salubre
Questo significa:
- materiali riciclati o riciclabili
- pannelli acustici eco‑friendly
- illuminazione a basso consumo
- qualità dell’aria controllata
- riduzione delle emissioni VOC
Perché serve una progettazione professionale
Tutti gli elementi analizzati finora — acustica, layout, ergonomia, illuminazione, sostenibilità — funzionano davvero solo quando vengono coordinati in un progetto unitario. Ed è qui che entra in gioco la differenza tra un semplice allestimento e una progettazione professionale.
Progettare un ufficio non significa “arredare”: significa coordinare architettura, acustica, impianti, ergonomia e design.
Per questo molte aziende scelgono di affidarsi a partner specializzati capaci di seguire ogni fase del progetto e garantire:
- un unico referente
- progettazione su misura
- soluzioni acustiche e arredi integrati
- rispetto delle normative
- gestione del cantiere
- supporto pre e post vendita
- attenzione ai dettagli
- rapidità e precisione
Il valore di un progetto ben fatto
Arrivati a questo punto, è evidente come la qualità degli spazi di lavoro non sia più un aspetto marginale, ma un vero fattore competitivo per le aziende che vogliono crescere, attrarre talenti e migliorare il benessere delle persone.
Un ufficio ben progettato migliora la qualità del lavoro, riduce stress e rumore, aumenta produttività e concentrazione, rafforza la cultura aziendale, rispetta le normative più recenti e valorizza l’immagine del brand.
La differenza tra un semplice arredamento e una progettazione professionale è enorme: un progetto ben fatto lavora ogni giorno per l’azienda, in silenzio, ma con un impatto decisivo.