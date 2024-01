Oggi aprono le iscrizioni per l'anno scolastico 2024/2025: quando chiuderanno e come fare richiesta

Escluse le scuole della regione della Valle d’Aosta e della provincia autonoma di Trento e Bolzano, nella giornata di oggi hanno aperto ufficialmente le iscrizioni all’anno scolastico 2024/25 su tutta Italia.

Scuola, iscrizioni per il 2024/2025: le date

Oggi, giovedì 18 gennaio, hanno preso il via in Italia le iscrizioni per tutte le classi prime delle scuole statali primarie e secondarie di primo e secondo grado. Le iscrizioni, secondo quanto deciso dal Ministero, chiuderanno il prossimo 10 febbraio e si dovranno fare su Piattaforma Unica. Le iscrizioni saranno, dunque, tutte online ad esclusione della scuola dell’Infanzia, per le quali rimane ancora il sistema cartaceo. Per il solo liceo del Made in Italy le iscrizioni saranno possibili solo dal 23 gennaio.

La famiglia di ogni studente potrà presentare una sola domanda, nella quale si dovranno specificare altre due preferenze utili qualora nella prima scuola scelta non ci siano posti sufficienti. Per fare domanda basterà accedere alla piattaforma con le credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS e poi, tramite l’appIO sarà possibile monitorare lo stato della richiesta.