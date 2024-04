Alimenti da evitare in una dieta: quali sono

Gli alimenti da evitare in una dieta permettono di mantenersi in forma e puntare su cibi ricchi di proprietà nutrizionali come la frutta secca

Il percorso dimagrante e dietetico passa attraverso varie fasi e cibi che sarebbe meglio abolire o limitare a tavola se si vuole perdere peso in modo salutare. Alcuni cibi non sono consigliati in quanto ricchi di grassi e di calorie. Vediamo quali sono gli alimenti da evitare in una dieta e come sostituirli per pasti sani.

Alimenti da evitare in una dieta

Nel momento in cui si decide di seguire una dieta o un regime dimagrante ci sono degli alimenti da evitare che non sono consentiti dal momento che vanno a peggiorare la salute, ma che non aiutano nella riduzione del girovita. Soltanto eliminando determinati cibi e abitudini poco salutari è possibile perdere peso in modo salutare e duraturo.

Prima di tutto, bisogna capire il concetto di bilancio calorico e quindi la differenza che intercorre tra le calorie consumate, quindi quelle che si consumano ogni giorno con i vari cibi e le calorie bruciate che permettono così di dimagrire e di perdere peso. Fondamentale riuscire a consumare meno calorie di quante si bruciano con un deficit calorico.

Per raggiungere un deficit calorico che sia adatto al proprio fisico, bisogna non solo capire quali alimenti evitare, ma anche valutare il programma da seguire. Soltanto la dieta, l’esercizio fisico e una combinazione di entrambi permette di ottenere dei risultati in tal senso. per perdere peso bisogna capire quali sono i cibi che possono ostacolare questo processo.

Alimenti da evitare in una dieta: cosa non mangiare

Ci sono alimenti da evitare o anche cercare di limitare il consumo nel regime dietetico poiché non fanno bene alla perdita di peso in eccesso. Gli zuccheri aggiunti sono quelle sostanze da abolire e di cui fanno parte i dolci da forno, le bevande zuccherate che sono ricchi di calorie e non saziano nel modo giusto.

Chi deve dimagrire deve cercare di ridurre l’assunzione di questi prodotti almeno del 10% circa. I grassi trans sono presenti in determinati prodotti come la margarina, ma anche i cibi fritti. Sono grassi non solo dannosi per il fisico e la perdita di peso, ma anche per la salute dal momento che apportano patologie gravi e serie.

Le bibite gassate, come già citato, e i succhi di frutta sono tra gli alimenti da evitare nella dieta dal momento che sono ricchi di zuccheri, oltre a non apportare tutti i benefici nutrizionali di cui si ha bisogno. Il consumo di queste bevande porta ad un aumento delle calorie e a non sentirsi mai sazi. Il consumo di acqua aiuta a perdere peso e a ridurre l’apporto calorico di queste bevande.

Lo stress sicuramente non contribuisce a un miglioramento della propria salute per cui gli esercizi di meditazione o yoga possono aiutare. Agli alimenti da evitare è bene anche abbinare una buona attività fisica a base di esercizi cardio o anche allenamento di forza. Ci sono poi cibi che devono essere presenti come la frutta secca, i legumi, lo yogurt greco, le verdure a foglia verde che sicuramente aiutano a tornare in forma.

Alimenti da evitare in una dieta: integratore dimagrante

