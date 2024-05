È tutto pronto per il via libera agli Incentivi auto elettriche 2024, ecco quando partono

Il nuovo Decreto per gli incentivi auto elettriche 2024 potrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale già il 21 maggio.

Pronto il Decreto per gli incentivi auto elettriche 2024

Dopo un iter lungo e complesso, così come lo ha definito il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il testo sembra essere pronto. Il Decreto conterrà nuovi incentivi per l’acquisto di auto elettriche, ibride, termiche e a metano o Gpl. Tuttavia, nonostante l’ufficializzazione degli incentivi il primo febbraio scorso, ad oggi non sono ancora disponibili. Una situazione che ha generato una sorta di stallo, con le concessionarie che si stanno trovando a fronteggiare un numero esponenziale di preordini. Molti, infatti, i consumatori che attendono l’ufficialità del Decreto per procedere con l’acquisto.

Quali sono i contributi previsti

La legge prevede in totale 950 milioni di euro, di cui 240 milioni destinati all’acquisto di auto con emissioni nel range 0-20 g/km CO2 e con prezzo pari o inferiore a 35.000 euro. Lo sconto è di 6.000 euro, con ulteriori 5.000 euro per chi rottama un veicolo da Euro 0 a Euro 2, 4.000 euro per veicoli Euro 3 e 3.000 euro per gli Euro 4. 150 milioni saranno riservati all’acquisto di vetture Ibride Plug-In, con prezzo pari o inferiore a 45.000 euro. In questo caso il contributo è di 4.000 euro, più altri 4.000 euro per chi rottama un veicolo da Euro 0 a Euro 2, 2.000 euro per gli Euro 3 e 1.500 euro per gli Euro 4.

283 milioni per ibride e GPL

La quota maggiore, pari a 283 milioni di euro, è destinata ad auto ibride, con motore tradizionale a basso consumo e a GPL, con prezzo pari o inferiore a 35.000 euro. L’incentivo è di 3.000 euro per chi rottama un veicolo da Euro 0 a Euro 2, 2.000 euro per gli Euro 3 e 1.500 euro per gli Euro 4. Previste anche agevolazioni legate all’ISEE.