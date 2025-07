È stato pubblicato il nuovo bando di concorso dell’Agenzia delle Entrate per l’assunzione di 2700 funzionari tributari. Si tratta di una delle più grandi campagne di reclutamento degli ultimi anni, rivolta a laureati interessati a entrare nella Pubblica Amministrazione. Il concorso rappresenta un’importante opportunità per chi desidera una carriera stabile nel settore fiscale e tributario.

Ecco cosa prevede il bando, quali sono i requisiti richiesti, le prove da affrontare, le scadenze da rispettare e come presentare la domanda.

Concorso Agenzia delle Entrate 2025: cosa sapere



È stato pubblicato l’11 luglio 2025 il nuovo bando per l’assunzione di 2.700 funzionari giuridico-tributari a tempo indeterminato. I candidati dovranno occuparsi di attività legate a controlli e servizi fiscali. Le domande si presentano online tramite il portale InPA, autenticandosi con SPID, CIE, CNS o eIDAS, entro le 23:59 dell’11 agosto 2025.

Per partecipare è necessario essere in possesso di una laurea in giurisprudenza o discipline economiche, secondo i titoli specificati nel bando, compresi quelli conseguiti all’estero purché riconosciuti equivalenti (o con procedura di riconoscimento già avviata). Sono richiesti anche i requisiti generali per l’accesso agli impieghi pubblici, tra cui cittadinanza italiana, idoneità fisica e assenza di cause ostative.

Ogni candidato deve scegliere una sola sede, tra quelle centrali, regionali o provinciali, con distribuzione dei posti su tutto il territorio nazionale (ad esempio: 555 in Lombardia, 463 nel Lazio – di cui 170 alle strutture centrali – e 222 in Campania). È obbligatorio il possesso di una PEC personale e il pagamento di una quota di partecipazione di 10 euro, rimborsabile se si sostiene la prova.

Concorso Agenzia delle Entrate 2025: prova scritta, graduatorie e assunzioni

La selezione consiste in una sola prova scritta con quiz a risposta multipla su materie come diritto tributario, diritto civile, amministrativo, contabilità aziendale, oltre a quesiti in inglese e informatica di base. La prova si considera superata con almeno 21/30. I dettagli sull’organizzazione della prova saranno pubblicati il 9 settembre 2025 sul sito dell’Agenzia e su InPA.

I vincitori verranno assunti a tempo indeterminato con inquadramento nell’Area dei Funzionari, differenziale economico D0, e dovranno rimanere nella sede di assegnazione per almeno cinque anni. Dei 2.700 posti disponibili, 555 saranno destinati alla Direzione regionale della Lombardia, 463 suddivisi tra la Direzione regionale del Lazio e gli uffici centrali, e 222 assegnati alla Direzione regionale della Campania. Seguono le Direzioni regionali di Puglia e Sicilia, ciascuna con 165 nuovi assunti, mentre l’Emilia-Romagna accoglierà 160 neoassunti.

La graduatoria sarà pubblicata con valore di notifica legale. Sono previste riserve e preferenze, ma solo se dichiarate nella domanda.