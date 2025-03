Parte il nuovo servizio sprint per ottenere il codice fiscale dei neonati. L’Agenzia delle Entrate annuncia che sarà possibile richiederlo direttamente dal sito, inserendo i dati del neonato e ricevendo il documento in formato digitale.

Codice fiscale sprint per neonati: cos’è

A partire dal 7 marzo 2025, ottenere il codice fiscale per i neonati sarà più semplice, anche nei casi in cui il Comune non invii la comunicazione ai genitori. Sarà infatti possibile richiederlo direttamente online sul sito dell’Agenzia delle Entrate, tramite un nuovo servizio in area riservata che permette di inserire i dati del neonato e ricevere il documento in formato digitale.

Con l’introduzione di questa novità, non sarà più necessario recarsi presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate per ottenere il codice fiscale del neonato, che potrà anche essere utilizzato per la scelta del pediatra.

Codice fiscale sprint per neonati: come richiederlo

Il certificato di codice fiscale per i neonati potrà essere richiesto dai genitori tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, grazie a un nuovo servizio. Per accedere, sarà necessario disporre di Spid o, in alternativa, delle credenziali Cie (Carta d’identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

La richiesta può essere effettuata da uno dei due genitori o dai loro rappresentanti legali, come ad esempio i tutori. Basterà inserire i dati anagrafici del neonato e allegare una copia del certificato di nascita o della dichiarazione di nascita rilasciata dall’ospedale. Una volta elaborata la richiesta, il sistema invierà una notifica via email per avvisare quando il certificato sarà disponibile online.