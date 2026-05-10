I danni collaterali del conflitto in Iran sono i rincari su bollette, benzina e prodotti alimentare. L’ufficio studi della Cgia ha analizzato l’impatto su famiglie e imprese, ecco a quanto ammontano i costi per le famiglie italiane.

Rincari di benzina, bollette e cibo: ecco a quanto ammontano i costi per le famiglie italiane

Con lo Stretto di Hormuz chiuso da mesi, gli italiani stanno subendo gli effetti indiretti della guerra in Iran, che si traducono in rincari.

La benzina e i prodotti alimentari costano di più, e le bollette di gas e luce sono nettamente aumentate. Ma, quanto ammontano i costi per le famiglie e le imprese? Ce lo dice l’ufficio studi della Cgia che ha analizzato l’impatto su famiglie e imprese dello shock energetico seguito allo scoppio della guerra in Iran. Siamo a quasi 29 miliardi di euro, è questo il conto che famiglie e imprese dovranno sostenere quest’anno per far fronte ai rincari di luce, gas e carburanti.

Secondo la Cna ogni famiglia può arrivare a spendere anche oltre 1.000 euro in più.

Rincari di benzina, bollette e cibo: le regioni più colpite

L’analisi ha anche messo in evidenza quelle che potrebbero essere le regioni italiane più colpite, ovvero Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Questo il commento della Cgia: “a pagare il conto più salato saranno le regioni più popolose e con la maggiore concentrazione di attività manufatturiere e commerciali, ovvero i principali motori produttivi del Paese.”