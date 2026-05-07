Una violenta perturbazione si è abbattuta nelle ultime ore tra il Comasco e il Varesotto, trasformando un normale pomeriggio in una corsa improvvisa a far fronte ai danni. I temporali, accompagnati da una grandinata di straordinaria intensità, hanno messo in difficoltà la circolazione e provocato allagamenti diffusi.

Ondata di grandine in Lombardia

Una delle situazioni più critiche è stata registrata a Cislago, dove le strade si sono ritrovate sommerse in pochi minuti da accumuli di ghiaccio che hanno dato vita a veri torrenti bianchi, come riportato da TheSocialPost.

Le precipitazioni hanno investito con particolare forza la fascia al confine tra le due province, cogliendo di sorpresa residenti e automobilisti. In brevissimo tempo, chicchi di grandi dimensioni hanno ricoperto carreggiate, marciapiedi e cortili, rendendo complessi gli spostamenti e rallentando il traffico. Le immagini riprese dall’alto documentano con estrema chiarezza la portata dell’evento: intere vie imbiancate e flussi di ghiaccio trascinati dall’acqua lungo le discese del centro abitato.

A Cislago la furia del maltempo

Nel cuore del Varesotto, Cislago è risultata una delle aree più colpite dal passaggio del fronte temporalesco. La quantità di ghiaccio caduto in così breve tempo ha prodotto accumuli massicci ai bordi delle strade e nei punti più bassi del paese. Le immagini circolate nelle ore successive restituiscono la fotografia di una cittadina paralizzata, con l’acqua che trascina blocchi di ghiaccio come fossero piccoli corsi d’acqua.

In alcune zone i tombini non sono riusciti a smaltire rapidamente il volume delle precipitazioni, generando ulteriori disagi. Molti cittadini hanno raccontato l’accaduto con video e fotografie condivisi sui social, mostrando auto costrette a procedere a passo d’uomo in mezzo a un manto bianco inatteso. Alcuni tratti viari sono rimasti di fatto impraticabili, soffocati dall’accumulo di ghiaccio e detriti.

Forti rovesci con grandine colpiscono la Lombardia

L’ondata di maltempo che ha colpito la Lombardia ha interessato in particolare le province di Como e Varese, dove si sono registrati rovesci improvvisi, forti raffiche di vento e precipitazioni particolarmente violente. La grandine, caduta con forza in vari comuni, ha provocato danni localizzati a veicoli, giardini e coltivazioni. Nel corso del pomeriggio le condizioni sono peggiorate rapidamente, con celle temporalesche che hanno attraversato il territorio lasciando dietro di sé criticità diffuse soprattutto nei centri urbani. Solo dopo il passaggio del fronte la situazione è tornata gradualmente sotto controllo, anche se molte strade hanno richiesto lunghe operazioni di pulizia per rimuovere ghiaccio, fango e materiali trascinati dall’acqua. Le riprese dall’alto hanno colpito più di tutto: un paesaggio quasi invernale, con lunghi tratti di carreggiata completamente sepolti sotto un manto bianco. In diversi punti, il ghiaccio si è accumulato ai lati delle strade formando cumuli che ricordano scenari tipici dei mesi più freddi. L’episodio conferma ancora una volta l’aumento della frequenza e dell’intensità dei fenomeni meteorologici estremi che, nelle ultime settimane, stanno colpendo numerose zone del Nord Italia. Temporali improvvisi e grandinate sempre più violente sono ormai in grado di creare situazioni di emergenza nel giro di pochi minuti, lasciando territori impreparati di fronte a eventi tanto intensi quanto rapidi.