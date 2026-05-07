Il delitto di Garlasco ieri ha vissuto una fase importante con la convocazione davanti ai PM in procura a Pavia di Andrea Sempio unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, delitto commesso il 13 agosto del 2007, l’uomo si è quindi recato assieme ai suoi avvocati, confermando l’iter procedurale svelato in una nota poche ore prima.

Si è avvalso della facoltà di non rispondere

Andrea Sempio è arrivato in Procura accompagnato dai suoi avvocati, Angela Taccia e Liborio Cataliotti ed una volta trovatosi di fronte ai PM si è avvalso della facoltà di non rispondere.

La decisione ha quindi rispecchiato totalmente quanto dichiarato ore prima, naturalmente questa decisione è stata concordata tra Sempio ed i suoi avvocati e comporta un approccio prudente considerato lo stato attuale delle indagini, non ancora chiuse.

Difatti solo ad indagini chiuse Sempio potrà fare richiesta di essere sentito dal PM.

L’intercettazione che incastrerebbe Sempio

A poche ore di distanza dalla convocazione in procura, al TG1 è stata mandata in onda un’intercettazione di Sempio che parla in macchina, da solo, riferendosi ad una ragazza Chiara e ad i video intimi di Alberto Stasi parlando anche di una telefonata che avrebbe fatto prima di trovarsi faccia a faccia con la vittima.

Emergerebbe anche il tentativo di approccio di Sempio verso Chiara, come riportato da The Social Post, con una frase che può spiegare tante cose se confermata – “Non ci voglio parlare con te” – detta da Chiara a Sempio. Quindi se così dovesse essere prenderebbe corpo l’idea del movente legato al rifiuto.

Il quadro indiziario è in evoluzione ed ora si aspettano aggiornamenti, una cosa è certa: il caso Garlasco continua a far parlare a quasi 20 anni dal suo avvenimento.