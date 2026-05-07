Università, Severino (Luiss): "Nostri corsi radicati nella città della finanza"

“Milano è una città in cui la finanza la fa da padrona ed è un elemento di grandissima importanza per lo sviluppo del territorio. È qui che vogliamo radicare i corsi della nostra scuola, mettendo insieme i temi della teoria generale del diritto con quelli della comunicazione e dell'economia. ...

“Milano è una città in cui la finanza la fa da padrona ed è un elemento di grandissima importanza per lo sviluppo del territorio. È qui che vogliamo radicare i corsi della nostra scuola, mettendo insieme i temi della teoria generale del diritto con quelli della comunicazione e dell’economia. È proprio qui che deve avvenire questo incrocio, affinché non solo i nostri giovani, ma anche coloro che già operano nel settore, possano realizzarsi in quest’area di impresa culturale, di approfondimento e di pratica applicativa delle norme”.

Lo ha detto Paola Severino, presidente Luiss School of Law, intervenendo all’evento di presentazione del nuovo corso di perfezionamento: ‘Il diritto delle società quotate e la riforma del Testo Unico della Finanza’, organizzato dall’università presso il proprio hub di Milano, dal titolo ‘Mercati finanziari e nuova regolamentazione’.

https://www.youtube.com/watch?v=-KIChN5p9Co