Sanità, Corazza (Apiafco): "Associazioni possono interloquire alla pari con le istituzioni"

"Le associazioni sono profondamente cambiate: non si limitano più soltanto ad accudire il paziente, compito comunque nobile, ma hanno sviluppato una forte attività di advocacy. Le associazioni oggi sono composte da professionisti in grado di interloquire pariteticamente con le istituzioni”. Cos...

“Le associazioni sono profondamente cambiate: non si limitano più soltanto ad accudire il paziente, compito comunque nobile, ma hanno sviluppato una forte attività di advocacy. Le associazioni oggi sono composte da professionisti in grado di interloquire pariteticamente con le istituzioni”. Così Valeria Corazza, presidente Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza (Apiafco), ospite dell’evento ‘Innovazione e sostenibilità del sistema sanitario nazionale: il valore della partecipazione’, organizzato al Senato su iniziativa del senatore Guido Quintino Liris, in collaborazione con Altems.

Nel corso dell’incontro in Senato è stato presentato il Consensus Paper ‘Verso un Sistema sanitario partecipato: consenso per una governance appropriata e sostenibile”, frutto del lavoro congiunto di Altems e Ucb.

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