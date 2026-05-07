Università, Boccardelli (Luiss): "Nuovo corso con professionisti ed esperti in area

In merito alla riforma del Testo Unico della Finanza, si assiste a “una serie di fenomeni e di attività che devono essere studiati con l’occhio di chi vede l’implementazione della disciplina. Non si tratta, quindi, di un corso di formazione in cui si trasferisce una materia stabile e consolid...

In merito alla riforma del Testo Unico della Finanza, si assiste a “una serie di fenomeni e di attività che devono essere studiati con l’occhio di chi vede l’implementazione della disciplina. Non si tratta, quindi, di un corso di formazione in cui si trasferisce una materia stabile e consolidata che abbia già resistito alla prova del tempo.

Al contrario, siamo alla frontiera: per questo motivo abbiamo deciso di coinvolgere nella nostra faculty i migliori professori e i migliori esperti di area giuridica ed economica, ma anche i migliori professionisti che si confrontano quotidianamente con il fenomeno concreto”. Paolo Boccardelli, rettore Luiss, commenta così il nuovo corso di perfezionamento della Luiss School of Law: ‘Il diritto delle società quotate e la riforma del Testo Unico della Finanza’, presentato durante l’incontro ‘Mercati finanziari e nuova regolamentazione’, organizzato dall’università presso il proprio hub di Milano.

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