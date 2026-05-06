Marco Poggi, il suo ruolo potrebbe assumere una nuova chiave, assolutamente rilevante per la chiusura di un caso che da 19 anni non ha ancora avuto un vero e proprio colpevole.

Il Caso Garlasco sta per andare in contro ad una svolta significativa con la convocazione del fratello di Chiara Poggi, Marco, che è stato sentito dagli inquirenti questa mattina così da fornire la sua versione rispetto all’omicidio della sorella avvenuto nella villetta di famiglia il 13 agosto del 2007.

Perché è stato convocato Marco Poggi

Marco Poggi è stato convocato dalla Procura di Pavia in primis in quanto persona informata sui fatti e quindi in grado di fornire elementi utili alla risoluzione del caso, in particolare sarebbe in grado di garantire alla Procura maggiori informazioni rispetto a cosa è accaduto nei giorni precedenti e successivi l’assassinio della sorella.

Altro aspetto molto importante, su cui la Procura si concentra e di cui sfrutta la presenza di Marco Poggi è il rapporto tra lui e Andrea Sempio, considerato ora come il principale indagato per l’assassinio di Chiara Poggi.

Proprio la loro amicizia passerà al vaglio degli inquirenti così da capire più in dettaglio cosa rappresentasse davvero il loro rapporto e se potessero esserci intrecci con Chiara nonostante la disparità di età.

Lui, unico richiamo tra Chiara e Andrea Sempio

In particolare nell’analisi effettuata dagli esperti a Mattino 5, come riportato da The Social Post può “essere solo lui”, riferito a Marco Poggi, il collante tra Andrea Sempio e Chiara Poggi.

Infatti è l’amicizia tra Marco e Andrea ad aver permesso a Sempio, ora indagato, di poter conoscere Chiara e quindi di garantirne un punto di contatto.

Insomma, il suo ruolo potrebbe cambiare radicalmente sia l’immaginario costruito intorno al delitto, che vedeva Stasi come unico colpevole, che gli errori commessi dagli inquirenti appena fu commesso l’omicidio.

Il caso resta aperto e il ruolo di Marco Poggi potrebbe avere molta più rilevanza di quella che si pensava potesse avere fino ad oggi.