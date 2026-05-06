La morte di Vincenzo “Enzo” La Marca segna la perdita di una figura significativa del teatro e della cultura italiana, profondamente legata alla tradizione scenica partenopea e alla vita artistica di Ascoli Piceno. Attore e scrittore, ha unito per tutta la sua carriera palcoscenico e scrittura, lasciando un segno riconoscibile nel panorama teatrale brillante.

Morto l’attore Vincenzo La Marca: una vita tra teatro, scrittura e tradizione artistica

Per oltre trent’anni Enzo La Marca, insieme al fratello Emilio, ha rappresentato una presenza costante nel teatro brillante italiano, ispirandosi alla tradizione partenopea di maestri come Scarpetta e i De Filippo. I due avevano fondato compagnie e laboratori, tra cui “Maschere Vive”, portando in scena spettacoli in tutta Italia e contribuendo alla formazione di nuove generazioni di attori.

Sin da giovane, Enzo aveva collaborato con la sua famiglia artistica, prendendo parte anche a produzioni importanti come “La fortuna con la effe maiuscola”, portata in tournée e trasmessa in televisione.

Accanto alla recitazione coltivava la passione per la scrittura: nel 1987 pubblicò “Caffè e sigarette”, mentre nel 2010 firmò il romanzo “Lucia metteva diamanti nel caffè”, entrambi riconosciuti in ambito letterario.

Negli ultimi anni aveva scelto di restare ad Ascoli, collaborando con realtà culturali locali come il Centro Poesia Marche e la Fidapa, partecipando a letture e iniziative artistiche. Numerosi i messaggi di cordoglio, tra cui quello della giornalista Pina Traini: “Nel suo campo è stato davvero straordinario. Insieme al fratello Emilio un degno erede di una famiglia unica per qualità artistiche e umane“, e quello della poetessa Franca Maroni: “È stato un grande professionista, disponibile e colto“.

Morto l’attore Vincenzo La Marca, trovato senza vita in casa: il cagnolino vegliava il corpo

Ascoli Piceno si stringe nel dolore per la scomparsa di Vincenzo “Enzo” La Marca, attore e autore di 68 anni, venuto a mancare improvvisamente nei giorni scorsi. Come riportato da Cronache Picene, il suo corpo sarebbe stato rinvenuto nella casa in cui viveva da tempo, adagiato sul letto insieme al suo cane inseparabile, Picchio, da un amico che lo aveva raggiunto. Le prime ipotesi parlano di un possibile arresto cardiaco, anche se non vi sono ancora conferme ufficiali sulle cause del decesso. La notizia ha colpito profondamente la comunità, anche perché arrivata a poche settimane di distanza dalla perdita del fratello Emilio Fabrizio, con cui aveva condiviso una lunga storia familiare e professionale.

Il momento personale dell’artista era già segnato da difficoltà: la recente morte del fratello lo aveva provato duramente, accompagnata da problemi di salute e da un progressivo allontanamento dalla scena teatrale. In passato avrebbe anche affrontato un ricovero per difficoltà respiratorie e una polmonite trattata con terapia a base di cortisone. Nonostante ciò, negli ultimi giorni le sue condizioni sembravano in lieve miglioramento, rendendo la scomparsa ancora più inattesa.