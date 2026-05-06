Un attacco armato all’interno di una scuola di Rio Branco sconvolge il Brasile: un 13enne apre il fuoco e lascia dietro di sé morti e feriti.

L’episodio avvenuto nell’istituto São José di Rio Branco, in Brasile, ha riportato l’attenzione sulla crescente ondata di violenza nelle scuole del Paese. La sparatoria, in cui un ragazzo 13enne ha aperto il fuoco, ha provocato vittime e feriti all’interno di un ambiente educativo, suscitando forte shock nella comunità locale e nuove preoccupazioni sulla sicurezza degli istituti scolastici.

Sparatoria nella scuola São José: ricostruzione dei fatti e arresto immediato

Poche ore dopo la sparatoria, la polizia avrebbe fermato il giovane autore dell’attacco insieme al padre, indicato come proprietario dell’arma utilizzata. Le autorità stanno ora verificando le modalità con cui il minore abbia avuto accesso all’arma e se vi siano responsabilità legate alla custodia o alla sicurezza dell’oggetto.

Le indagini sono in corso per chiarire motivazioni e dinamica precisa dell’evento, che ha scosso profondamente la comunità locale.

La governatrice dello Stato, Mailza Assis, ha espresso solidarietà alle famiglie delle vittime e a tutto il personale scolastico, sottolineando la gravità dell’accaduto e annunciando l’attivazione di squadre di supporto psicologico per studenti, insegnanti e famiglie coinvolte.

Le lezioni sono state sospese per tre giorni in tutte le scuole dell’Acre come misura di lutto e prevenzione. L’episodio si inserisce in un contesto più ampio di crescente preoccupazione per la sicurezza negli ambienti scolastici in Brasile, dove negli ultimi anni si sono verificati altri attacchi simili, contribuendo a riaccendere il dibattito sul controllo delle armi e sulla prevenzione della violenza tra i giovani.

Tragedia in una scuola di Rio Branco: 13enne apre il fuoco, due morti e feriti

Come riportato dai media locali, l’episodio si è verificato nell’istituto São José di Rio Branco, principale città dello Stato brasiliano dell’Acre, nell’area dell’Amazzonia occidentale. Nel primo pomeriggio di martedì, un ragazzo di 13 anni avrebbe fatto ingresso nell’edificio scolastico portando con sé un’arma da fuoco, con la quale ha iniziato a esplodere diversi colpi all’interno dei locali frequentati da studenti e personale. L’attacco ha avuto conseguenze drammatiche: due lavoratrici della scuola sarebbero state uccise dopo aver tentato di intervenire per bloccare l’aggressore e proteggere gli studenti presenti. Il bilancio includerebbe inoltre almeno due feriti, tra cui un alunno minorenne e un altro membro dello staff scolastico, entrambi trasportati d’urgenza in ospedale dai soccorritori. L’istituto è stato rapidamente evacuato, mentre la zona circostante è stata messa in sicurezza dalle forze dell’ordine per consentire i rilievi.