Uomo armato apre il fuoco in due episodi tra Keramikos e il tribunale di Ampelokipoi ad Atene: feriti e operazione di polizia in corso.

Attimi di panico ad Atene dopo una doppia sparatoria avvenuta in rapida successione tra un ufficio dell’ente previdenziale e il tribunale della Corte d’Appello. Un uomo armato è ricercato dalla polizia, mentre si contano feriti lievi e sono in corso accertamenti.

Corte d’Appello di Atene, uomo armato apre il fuoco: feriti e operazioni in corso

Come riportato dall’Ansa, mattinata di paura nel complesso giudiziario della Corte d’Appello di Atene, nel quartiere centrale di Ampelokipoi, dove un uomo ha aperto improvvisamente il fuoco al piano terra dell’edificio. L’azione ha generato il caos tra personale e presenti, costringendo all’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei servizi di emergenza.

Quattro persone sarebbero rimaste ferite in modo lieve, riportando lesioni soprattutto agli arti inferiori; tutte sarebbero state trasportate in ospedale per accertamenti e non sarebbero in condizioni critiche, secondo quanto riferito dai media locali. L’area è stata rapidamente transennata e messa in sicurezza, mentre le attività giudiziarie sono state sospese per consentire i controlli.

Sparatoria alla Corte d’Appello di Atene, doppio episodio armato e caccia all’uomo: si indaga su un 89enne

Dalle prime ricostruzioni di Alanews, emerge che lo stesso individuo, un uomo di 89 anni, sarebbe coinvolto anche in un precedente episodio avvenuto poco prima in una sede dell’Istituto nazionale di previdenza sociale (Efka) nel quartiere di Keramikos, nel centro di Atene. In quell’occasione avrebbe ferito un dipendente colpendolo a un piede, prima di allontanarsi rapidamente. Successivamente si sarebbe diretto verso il tribunale, dove si è verificata la seconda sparatoria.

Le autorità greche avrebbero recuperato un fucile da caccia presumibilmente utilizzato negli attacchi e hanno avviato una vasta operazione di ricerca per rintracciare l’autore, ancora in fuga. Secondo informazioni preliminari della polizia, l’uomo sarebbe noto nella zona e vivrebbe in condizioni precarie, spesso segnalato per comportamenti di marginalità sociale. Le indagini proseguono per chiarire il movente e la dinamica completa dei due episodi ravvicinati.