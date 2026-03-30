Un episodio di violenza armata all’interno di un istituto scolastico in Argentina ha sconvolto la comunità locale, riaccendendo l’attenzione sul tema della sicurezza nelle scuole. Un adolescente ha aperto il fuoco tra gli studenti, causando vittime e feriti e generando panico tra i presenti. Le autorità sono intervenute rapidamente, mentre restano ancora da chiarire le motivazioni alla base del gesto.

Studente 15enne apre il fuoco in una scuola a San Cristóbal Ramiro Muñoz

In Argentina, nella provincia di Santa Fe, un ragazzo di 15 anni ha fatto irruzione in una scuola aprendo il fuoco contro gli studenti presenti. Come riportato da Mediaset Tgcom24, l’episodio si è verificato nell’istituto Mariano Moreno nelle prime ore della mattina, quando gli alunni erano riuniti all’esterno dell’edificio per il tradizionale momento dell’alzabandiera. Secondo quanto riportato dalle autorità locali, tra cui il segretario di governo del comune di San Cristóbal Ramiro Muñoz, l’adolescente avrebbe estratto improvvisamente un fucile da caccia nascosto nello zaino e avrebbe esploso circa cinque colpi nel cortile scolastico, causando momenti di forte panico e confusione. Alcuni filmati diffusi online mostrano studenti e personale scolastico in fuga mentre si udivano gli spari all’interno e nei pressi dell’edificio.

Terrore a San Cristóbal: studente 15enne apre il fuoco in una scuola. Bilancio drammatico

L’azione ha provocato la morte di uno studente di 13 anni, rimasto gravemente ferito al volto e al collo e deceduto poco dopo il ricovero in ospedale. Almeno altre otto persone hanno riportato ferite, tra cui un giovane in condizioni particolarmente critiche, mentre gli altri hanno subito lesioni di entità minore. Fondamentale è stato l’intervento di un assistente scolastico che è riuscito a intervenire rapidamente, disarmando l’aggressore e contribuendo a contenere la situazione prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, che hanno poi preso in custodia il responsabile.

L’istituto è stato immediatamente evacuato e posto sotto sequestro per consentire i rilievi investigativi, mentre le autorità hanno disposto la sospensione delle attività didattiche per diversi giorni e proclamato un periodo di lutto in seguito all’accaduto. Al momento restano ancora da chiarire le motivazioni che hanno spinto il giovane a compiere il gesto.