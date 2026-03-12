Una sparatoria ha colpito il complesso del Temple Israel a West Bloomfield, Michigan, dove si trovano anche una scuola ebraica. L’allarme è scattato dopo che un’auto si è schiantata contro l’edificio della Sinagoga e il sospetto ha aperto il fuoco, costringendo le autorità a evacuare bambini e a mettere in sicurezza l’area.

Sparatoria nella sinagoga del Temple Israel in Michigan: evacuazione e controlli rafforzati

Il Temple Israel ospita circa 12mila iscritti e un centro educativo per l’infanzia, e l’intervento delle autorità ha permesso di evacuare rapidamente i bambini presenti nella scuola. Bouchard ha aggiunto: “È una struttura grande con molto terreno intorno. È un lavoro in corso, quindi stiamo rimanendo fermi finché non lo capiamo”. La polizia di Bloomfield e delle zone limitrofe ha dispiegato decine di mezzi e rafforzato i controlli presso gli altri luoghi di culto.

Al momento non sono stati segnalati altri feriti o vittime, mentre le indagini proseguono per determinare se ci siano complici o ulteriori minacce. L’episodio segue altri casi recenti di violenza armata negli Stati Uniti, come la sparatoria avvenuta nella stessa mattinata all’Old Dominion University di Norfolk, in Virginia, dove due studenti sono rimasti feriti.

Sparatoria nella sinagoga del Temple Israel in Michigan: gli agenti sul luogo

Paura nella cittadina di West Bloomfield, sobborgo a nord di Detroit in Michigan, dove si è verificata una sparatoria all’interno del complesso della sinagoga Temple Israel, che ospita anche una scuola ebraica. Secondo le prime ricostruzioni, un veicolo si è schiantato intenzionalmente contro l’edificio, generando una colonna di fumo visibile in alcune immagini diffuse da Abc News. L’incidente ha fatto scattare immediatamente il protocollo di sicurezza nelle scuole della zona.

Lo sceriffo della contea di Oakland, Michael Bouchard, ha dichiarato: “Al momento nessuno è stato confermato ferito, tranne che potenzialmente il tiratore. Non abbiamo quella persona in custodia”. La polizia, insieme alle forze federali dell’FBI e dell’ATF, ha isolato l’area e sta cercando di accedere ai filmati per chiarire la dinamica dell’attacco. La Jewish Federation di Detroit ha chiesto alle organizzazioni ebraiche locali di sospendere ingressi e uscite dagli edifici, adottando il cosiddetto protocollo di “lockout”.