Drammatico incendio in un centro commerciale: ci sono morti e feriti

Drammatico incendio in un centro commerciale: ci sono morti e feriti

Un incendio di vaste proporzioni ha colpito un centro commerciale nella zona di Andisheh, in Iran, causando un bilancio pesante di vittime e feriti. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente all’interno della struttura, rendendo complesse le operazioni di evacuazione e soccorso. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’accaduto.

Incendio mortale in un centro commerciale vicino Teheran

I vigili del fuoco hanno spiegato che la diffusione particolarmente rapida delle fiamme sarebbe stata favorita dai materiali utilizzati per il rivestimento esterno dell’edificio, ritenuti altamente infiammabili. Le squadre di emergenza sono intervenute con numerosi mezzi, lavorando per ore per domare il rogo, mettere in sicurezza l’area e prestare assistenza ai feriti, alcuni dei quali verserebbero in condizioni gravi.

Le autorità locali hanno avviato un’indagine per chiarire l’origine dell’incendio e verificare eventuali responsabilità legate alle norme di sicurezza. Nelle stesse ore, un altro episodio simile si sarebbe verificato nella città di Mashhad, nel nord-est del Paese, dove un incendio in un centro commerciale ha richiesto l’intervento di quattro squadre di pompieri, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli sulle conseguenze.

Incendio devastante in un centro commerciale in Iran: bilancio di morti e feriti

Un violento incendio ha interessato uno shopping center ad Andisheh, nella provincia di Teheran, provocando almeno otto morti e 36 feriti. A riportarlo è stata la televisione di Stato iraniana, che ha sottolineato come le cause dell’incidente restino ancora in fase di accertamento. Al momento non risulterebbero collegamenti tra l’episodio e il conflitto in corso nella regione.

I filmati diffusi sui social e girati da testimoni mostrano la struttura completamente avvolta dalle fiamme, mentre colonne di fumo scuro si alzano nel cielo risultando visibili anche a diversi chilometri di distanza. Secondo alcune ricostruzioni preliminari, molte persone si trovavano all’interno del centro commerciale al momento dello scoppio dell’incendio, rendendo più complesse le operazioni di evacuazione.