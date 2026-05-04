Un incidente aereo si è verificato a Belo Horizonte, dove un piccolo velivolo si è schiantato contro palazzo residenziale poco dopo il decollo. L’evento ha causato vittime a bordo e ha spinto le autorità ad avviare immediatamente le indagini sulle cause dello schianto.

Drammatico incidente aereo nei cieli di Belo Horizonte

Come riportato da G1.Globo, un piccolo velivolo, partito alle 12:16 dall’aeroporto di Pampulha a Belo Horizonte (Minas Gerais), sarebbe precipitato nel quartiere Silveira, nella zona nord-est della città, finendo contro un edificio residenziale situato in Rua Ilacir Pereira Lima, una via parallela ad Avenida Cristiano Machado.

Secondo le prime ricostruzioni, il pilota avrebbe segnalato alla torre di controllo difficoltà in fase di decollo. L’aereo, identificato nei registri ANAC come un EMB-721C del 1979, è finito nel parcheggio della struttura e ha colpito in particolare l’area tra il terzo e il quarto piano, interessando la tromba delle scale senza impattare direttamente altri appartamenti.

Il mezzo avrebbe avuto capacità per cinque passeggeri oltre al pilota e un peso massimo al decollo di 1.633 kg. Non sarebbe stato autorizzato per attività di taxi aereo o trasporto commerciale. Alcune segnalazioni descrivono il modello come noto anche con il soprannome “sertanejo”. Sul posto sarebbero intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, con diverse unità arrivate intorno alle 12:25, insieme a squadre del Samu e della protezione civile, mentre la polizia ha isolato l’area.

Drammatico incidente nei cieli di Belo Horizonte: piccolo aereo si schianta contro un palazzo

A bordo si sarebbero trovate cinque persone: il pilota e un passeggero avrebbero perso la vita, mentre altri tre occupanti sarebbero rimasti feriti e trasferiti all’Ospedale João XXIII. Nessuno dei residenti dell’edificio sarebbe stato colpito direttamente, anche se la struttura è stata evacuata dai vigili del fuoco prima delle 14:00 per motivi di sicurezza. Come riportato da G1.Globo, secondo il tenente Raul, il punto d’impatto tra i piani ha evitato conseguenze ancora più gravi, poiché eventuali deviazioni laterali avrebbero potuto coinvolgere appartamenti abitati.

Alcuni testimoni riferiscono che nell’edificio erano ancora presenti persone anziane al momento dei primi soccorsi. Le autorità hanno avviato le indagini: l’Aeronautica Militare brasiliana, tramite il CENIPA e il SERIPA III, sta analizzando le cause dell’incidente insieme alla Polizia Civile di Minas Gerais. I corpi delle vittime saranno sottoposti ad esame presso l’Istituto Medico-Legale Dr. André Roquette, mentre la scena è stata sottoposta a rilievi tecnici e forensi per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto.