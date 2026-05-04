Candidature musulmane nella lista della Lega a Vigevano: la reazione di Salvini

Due candidature nella lista della Lega a Vigevano hanno acceso una disputa interna: il segretario contesta materiali elettorali e si dissocia, mentre i candidati parlano di integrazione

La scelta di inserire due esponenti della comunità islamica nelle liste elettorali della Lega per le comunali di Vigevano ha innescato una disputa che si è subito allargata oltre i confini cittadini. Da un lato c’è la reazione netta del leader nazionale, dall’altro la spiegazione dei due candidati che rivendicano il loro ruolo come simbolo di integrazione.

In mezzo si collocano commenti e prese di distanza da parte di dirigenti regionali e forze politiche alleate, mentre sui social network gli opuscoli di campagna hanno alimentato ulteriori polemiche.

La vicenda vede al centro due nomi: Hussein Ibrahim, conosciuto come portavoce della comunità islamica locale, e Hagar Haggag, studentessa di scienze politiche.

Entrambi figurano nelle brochure elettorali che promuovono la coalizione a sostegno del candidato sindaco locale. La reazione del vertice del partito è stata dura: il leader ha sostenuto che tali candidature e certi materiali non riflettono la linea nazionale e ha contestato espressamente volantini con testi in arabo o immagini che richiamano la fede, sottolineando la distinzione tra presenza di diverse etnie nei ruoli amministrativi e forme di propaganda elettorale ritenute inopportune.

La reazione del vertice della Lega

Il segretario del partito ha affermato che i due candidati «non rappresentano la Lega», rimarcando che chi ha preso la decisione a livello locale «ha sbagliato». Questa posizione ha suscitato commenti di dissociazione da parte di alcuni esponenti regionali, che hanno definito la scelta come una iniziativa circoscritta alla sezione di Vigevano e distante dai valori del movimento. Al tempo stesso è stato escluso, per il momento, un commissariamento formale della sezione cittadina, anche se la protesta verbale resta netta e pubblica, amplificata dalla condivisione dei volantini incriminati su piattaforme digitali.

Critiche sui materiali e sul messaggio

Il fulcro della critica riguarda in particolare i materiali di campagna: volantini recanti testi in arabo e riferimenti religiosi che, secondo i critici, esulerebbero dalla normale attività elettorale. Per il segretario si tratta di una linea che non può essere confusa con la prassi di candidare amministratori di diverse origini: vale la distinzione tra rappresentanza civica di persone di varie religioni e la diffusione di messaggi che, nella lettura critica, appaiono più simili a invocazioni religiose che a programmi di governo locale. Su questo terreno si è accesa la discussione anche tra forze politiche vicine.

Le parole dei candidati

I due interessati hanno respinto le critiche e hanno spiegato le ragioni della loro candidatura. Hussein Ibrahim ha sottolineato di considerarsi un esempio di integrazione, indicando il proprio lavoro sul territorio, il rispetto delle norme e l’impegno in attività di solidarietà come elementi che motivano la sua partecipazione alla vita politica cittadina. Hagar Haggag, giovane studentessa, ha sintetizzato la scelta come volontà di rappresentare una generazione e una comunità che mira a inserirsi nelle istituzioni locali, non come propaganda religiosa ma come contributo alla gestione del comune.

Messaggi pubblici e reazione dell’opinione

Le dichiarazioni dei candidati hanno trovato spazio sui social, dove sostenitori hanno ribadito il valore della partecipazione mentre oppositori hanno rilanciato la critica sulla coerenza del partito. Alcune forze politiche minori hanno ripubblicato i materiali per sottolineare una presunta incoerenza tra slogan anti-immigrazione e candidature locali, accentuando il dibattito nazionale. In questo quadro, i messaggi pubblici si mescolano a valutazioni strategiche sulla tenuta della coalizione a livello territoriale.

Impatto politico e prospettive locali

La vicenda solleva interrogativi sulla gestione delle liste territoriali e sul confine fra autonomia locale e linea nazionale. Il caso di Vigevano mette in luce come la selezione dei candidati possa diventare un banco di prova per la coesione interna del partito e per il rapporto con gli alleati in campagna elettorale. La coalizione cittadina, che sostiene il candidato sindaco, deve ora affrontare la contraddizione tra la strategia di inclusione di consenso locale e la necessità di mantenere una comunicazione in linea con la leadership nazionale.

Prossimi sviluppi

Rimane da vedere se la vicenda produrrà ulteriori provvedimenti interni o se si fermerà a prese di posizione pubbliche. Il dibattito continuerà a svolgersi su due piani: quello politico-organizzativo, relativo alle scelte delle segreterie locali e nazionali, e quello simbolico, legato al messaggio che i candidati e i materiali di campagna trasmettono agli elettori. In ogni caso, il caso di Vigevano è destinato a restare un esempio di come questioni di identità e comunicazione possano condizionare le alleanze e le strategie elettorali.