Secondo le ultime simulazioni, infatti, Giuseppe Conte risulterebbe in vantaggio su Elly Schlein, grazie anche all’impatto della candidatura di Silvia Salis.

Primarie centrosinistra: equilibrio senza Salis, poi cambia tutto

Il dato più significativo emerge dal confronto tra scenari diversi. In una competizione a due tra Schlein e Conte, i livelli di consenso risultano sostanzialmente ravvicinati, segno di un equilibrio ancora aperto tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle.

La dinamica cambia però con l’ingresso di una terza candidata competitiva. La presenza di Silvia Salis modifica infatti la distribuzione dei voti e rompe l’equilibrio iniziale.

L’effetto Salis: voti sottratti all’area Pd

Secondo le rilevazioni, Salis intercetta una quota rilevante di elettorato progressista, incidendo soprattutto sul bacino di Schlein.

La perdita stimata per la segretaria dem si aggira tra i 6 e gli 8 punti percentuali, mentre Conte mantiene una base più stabile.

Questo spostamento di consensi produce un effetto diretto: con Salis in campo, Conte passa in testa nelle intenzioni di voto per le primarie.

Conte rafforza la sua posizione

Il leader del Movimento 5 Stelle beneficia quindi di una minore dispersione del proprio elettorato, che appare più compatto rispetto a quello dell’area dem.

Al contrario, la competizione interna al campo progressista penalizza soprattutto Schlein, che si trova a condividere il proprio spazio politico con una candidatura alternativa.

Campo largo ancora diviso

Il quadro che emerge è quello di una coalizione ancora in fase di costruzione, dove le leadership non sono consolidate e il consenso si distribuisce in modo frammentato. L’ipotesi delle primarie, in questo contesto, evidenzia le difficoltà di sintesi tra le diverse anime del centrosinistra.

Una partita ancora aperta

L’esito finale resterebbe comunque legato a variabili politiche e alla capacità dei candidati di ampliare il proprio consenso. Ma il dato politico più rilevante è già chiaro: la presenza di una terza figura competitiva come Salis non è neutrale e può cambiare gli equilibri, favorendo indirettamente Conte nella corsa alla leadership del campo largo.