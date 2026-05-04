Mattarella ricorda Zanardi: riconoscenza per valori umani e sportivi

Roma, 4 mag. (askanews) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del ricevimento al Quirinale delle squadre nazionali di tennis vincitrici nel 2025 della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis, ha ricordato Alex Zanardi, pilota di formula 1 e campione paralimpico scomparso nei giorni scorsi.”Tutti sappiamo che in questi giorni ci ha lasciato una figura di grande spessore sportivo e umano, non soltanto capace di successi prima in Formula 1 poi delle paralimpiadi, ma anche capace di suscitare entusiasmo, di motivare, di coinvolgere giovani nell’attività sportiva olimpica o paralimpica”, ha detto.”Credo di interpretare il pensiero a tutti voi nel ricordarlo oggi come una figura non soltanto che ha suscitato affetto e ammirazione, ma che richiama e richiamerà anche in futuro riconoscenza” , ha aggiunto, per quello che rappresentato come “valore sportivo e valore umano nello sport”.