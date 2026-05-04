Diciottenne in prognosi riservata dopo la caduta dal tettino di una minicar a Foligno

Un diciottenne è stato trasportato in elicottero a Perugia dopo essere precipitato dal tetto di una minicar; la polizia ha denunciato il conducente minorenne per lesioni personali stradali gravi

Un episodio drammatico si è verificato nella notte: secondo le ricostruzioni, un ragazzo è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato dal tettino di una minicar all’interno del parcheggio di un centro commerciale a Foligno. I soccorsi del 118 e la polizia sono intervenuti dopo la chiamata al numero unico di emergenza, e la situazione ha richiesto il trasferimento in elicottero verso l’ospedale di Perugia.

Da quanto emerso dalle prime indagini, il ragazzo — maggiorenne — era salito sul tettino del veicolo guidato da un amico minorenne «per gioco». Dopo una prima caduta senza conseguenze apparenti, è risalito e, a seguito di una curva che ha provocato il ribaltamento del mezzo, è stato sbalzato nuovamente andando ad impattare violentemente la testa sull’asfalto.

Attualmente è ricoverato in prognosi riservata in terapia intensiva.

Ricostruzione dei fatti

Gli agenti del Commissariato di Foligno, coordinati dalla Questura di Perugia, hanno avviato gli accertamenti dopo la segnalazione dell’incidente. Secondo la nota delle autorità, l’episodio è avvenuto intorno alla mezzanotte del 3 maggio 2026, quando un gruppo di giovani si trovava nell’area di sosta del centro commerciale.

La dinamica, ricostruita attraverso le testimonianze e i rilievi, indica che il primo sbalzo dal tettino non aveva dato luogo a danni, ma la seconda caduta è stata fatale per le conseguenze al capo.

Intervento delle forze dell’ordine

La polizia di Stato ha preso in carico le indagini, ascoltando testimoni e ricostruendo il percorso del veicolo e le manovre effettuate. Gli accertamenti tecnici hanno escluso la presenza di alcool alla guida: il test alcolemico sul conducente ha dato esito negativo. Sulla base degli elementi raccolti, il minorenne alla guida è stato denunciato per lesioni personali stradali gravi e deferito all’Autorità giudiziaria per le responsabilità emerse.

Il soccorso e il quadro sanitario

Il personale sanitario del 118 ha prestato le prime cure sul posto prima del trasferimento d’urgenza. Vista la gravità delle ferite, è stato disposto il trasporto in elicottero verso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove il giovane è ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata. L’impatto al capo è stato descritto come significativo e gli esami diagnostici sono in corso per valutare estensione e natura delle lesioni.

Elementi clinici e priorità assistenziali

In casi di trauma cranico come questo, il pronto intervento e la stabilizzazione emodinamica sono fondamentali; il trasporto a bordo di elicottero ha ridotto i tempi di arrivo in struttura. I medici valutano costantemente parametri neurologici e respiratori, e le decisioni terapeutiche verranno prese in base all’evoluzione clinica. La situazione rimane sotto osservazione e il team sanitario ha definito la condizione come critica.

Responsabilità legali e implicazioni

Dal punto di vista giudiziario, il fatto che il conducente sia minorenne e che il trasporto sul tettino sia avvenuto «per gioco» non esclude la responsabilità penale: per ora è scattata la denuncia per lesioni personali stradali gravi. Le autorità dovranno stabilire gli elementi di colpa o eventuali circostanze attenuanti, considerata anche l’età dei coinvolti e le dinamiche del comportamento imprudente che ha portato al sinistro.

Possibili sviluppi processuali

Le indagini comprenderanno la raccolta di testimonianze, eventuali immagini di videosorveglianza e la verifica tecnica del mezzo. In ambito penale, la qualificazione del reato e l’eventuale applicazione di misure cautelari saranno decise dall’Autorità giudiziaria in base agli atti inviati dalla polizia. Parallelamente, non si escludono rilievi circa la responsabilità civile per il risarcimento dei danni.

Oltre all’aspetto giudiziario, l’episodio solleva interrogativi sulla prevenzione: il semplice gesto di salire sul tetto di un veicolo può trasformarsi rapidamente in tragedia. La vicenda, ancora in fase di approfondimento, è un monito sulla necessità di evitare comportamenti pericolosi e di rispettare le norme di sicurezza stradale, soprattutto tra i più giovani. Le autorità locali continuano a raccogliere elementi per chiarire ogni dettaglio di quanto accaduto.