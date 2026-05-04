Con l’arrivo della stagione balneare, cresce l’attenzione lungo le coste del Sud Italia per la presenza di organismi marini potenzialmente urticanti. Tra questi, la caravella portoghese sta registrando diversi avvistamenti in Calabria, attirando l’interesse di bagnanti ed esperti per i possibili rischi e per le implicazioni sul monitoraggio dell’ambiente marino.

Allarme caravella portoghese in Italia: avvistamenti recenti in Calabria

La Calabria è tornata al centro delle cronache per una serie di segnalazioni riguardanti la caravella portoghese. L’ultimo episodio è stato registrato sulla spiaggia di Santa Maria di Ricadi, dove alcuni bagnanti hanno osservato e fotografato un esemplare riconoscibile per la tipica “sacca” galleggiante dai toni azzurro-violacei e per i lunghi filamenti urticanti adagiati sulla sabbia, suscitando immediata preoccupazione tra residenti e turisti.

Non si tratta di un caso isolato. Nei giorni precedenti, un altro individuo era stato rinvenuto nella zona del Pennello a Vibo Marina durante un controllo congiunto di Arpacal e Guardia Costiera, segno di una possibile presenza diffusa e in evoluzione.

A questi episodi si aggiungono ulteriori avvistamenti lungo la costa: Pizzo il 3 marzo, Bivona il 29 marzo e nuovamente il Pennello il 15 aprile, oltre a due segnalazioni nel Catanzarese, tra il litorale lametino e Nocera Terinese.

Secondo le ricostruzioni, nel solo Golfo di Sant’Eufemia sarebbero stati registrati sei avvistamenti in due mesi, quattro dei quali nel Vibonese, evidenziando un fenomeno in espansione che richiede monitoraggio costante.

Allerta caravella portoghese nei mari in Italia: rischi, caratteristiche e precauzioni

La caravella portoghese, scientificamente nota come Physalia physalis, non è una medusa, ma un organismo coloniale composto da più individui specializzati che agiscono in sinergia. Il suo aspetto superficiale può trarre in inganno, ma si tratta di una delle specie marine più urticanti. Il pericolo principale è rappresentato dai tentacoli, in grado di provocare punture molto dolorose e reazioni che vanno da semplici irritazioni cutanee fino a manifestazioni sistemiche gravi, inclusi rari casi di shock anafilattico. Anche quando l’animale appare spiaggiato o privo di vita, i filamenti possono mantenere la loro capacità urticante.

Per questo motivo, biologi ed enti competenti raccomandano la massima cautela: è fondamentale evitare qualsiasi contatto, non avvicinarsi e non tentare di rimuovere l’organismo dalla battigia. Particolare attenzione deve essere prestata in presenza di bambini e animali domestici, più esposti al rischio di contatti accidentali. In caso di avvistamento, è essenziale segnalarlo tempestivamente alle autorità locali o agli organismi di controllo ambientale. La situazione lungo le coste calabresi resta sotto osservazione, soprattutto in vista dell’aumento della frequentazione delle spiagge, con l’obiettivo di garantire sicurezza e corretta informazione sui possibili rischi legati alla fauna marina.