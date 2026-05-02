Silvia Salis trasforma il risarcimento per insulti sui social in aiuto per centri antiviolenza

La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha reso noto di aver definito il primo accordo economico relativo alle querele avviate dopo insulti ricevuti sui social. La cifra concordata ammonta a 5.000 euro e, anziché trattenerla, la prima cittadina ha scelto di destinarla a favore di realtà che assistono donne vittime di abusi. Questo gesto nasce dall’intenzione di ribaltare una dinamica che spesso vede la violenza verbale trasformarsi in una normale «goliardata» online, mentre per molte donne rappresenta un vero e proprio danno.

Nel suo annuncio la sindaca ha sottolineato come sia fondamentale inviare un messaggio chiaro: chi diffonde odio sui social deve risponderne. Salis ha altresì ricordato che questa è la prima di una serie di azioni legali e che altri risarcimenti arriveranno; anche questi, assicura, avranno finalità analoghe. La scelta di devolvere il denaro è pensata per creare un effetto concreto: convertire il linguaggio d’odio in risorse per chi quotidianamente sostiene chi subisce aggressioni e discriminazioni.

Il caso e il risarcimento

La procedura che ha portato al versamento dei 5.000 euro deriva da querele presentate dopo insulti pubblici rivolti alla sindaca sui canali social. L’accordo raggiunto con il primo responsabile è il segnale di una volontà di reagire in sede legale a parole che denigrano e umiliano. Per Salis questa non è solo una questione personale: è un principio.

Attraverso il ricorso alla giustizia civile e penale si vuole dimostrare che il web non è uno spazio fuori dalle regole e che la diffamazione e l’hate speech hanno conseguenze tangibili.

Dove andranno i fondi

I 5.000 euro saranno suddivisi tra tre realtà locali: il Centro antiviolenza Mascherona, l’Associazione Per Non Subire Violenza e Casa Pandora Margherita Ferro. Queste strutture forniscono supporto legale, psicologico e assistenza pratica alle donne in difficoltà, e rappresentano un punto di riferimento per chi cerca aiuto. La destinazione del risarcimento mira non solo a sostenere servizi immediati, ma anche a valorizzare il lavoro di prevenzione e accoglienza che tali centri svolgono quotidianamente.

La reazione pubblica e il messaggio della sindaca

Nell’intervento pubblico Salis ha espresso la volontà di trasformare il negativo in positivo: l’offesa diventa un contributo concreto alla comunità. La sindaca ha definito il comportamento offensivo come parte di un meccanismo che tenta di delegittimare le donne criticandone l’aspetto fisico e le scelte private più che il ruolo o la professionalità. Questa dinamica produce una forma di doppia violenza, che colpisce la persona nelle sue dimensioni private e pubbliche, ridimensionandone la credibilità.

Denunciare e reagire

Salis ha ribadito che denunciare gli abusi è possibile e necessario: utilizzare gli strumenti giudiziari è una risposta efficace contro la diffusione di parole degradanti. Anche se gli attacchi avvengono dietro uno schermo, gli effetti sono reali e richiedono reazioni concrete. L’intento dichiarato è quello di proseguire nelle azioni legali, affinché ulteriori risarcimenti raccolti vadano a sostenere cause simili e rafforzino il messaggio che l’hate speech non è tollerabile.

Impatto sociale e prospettive

Il caso della sindaca riflette un fenomeno più ampio: le donne in ruoli pubblici sono frequentemente soggette a insulti che mirano a sminuirne l’autorità con argomenti legati all’apparenza o alla vita privata. Contrastare questo modello significa intervenire non solo sul piano legale, ma anche culturale, incentivando un cambiamento di linguaggio nelle conversazioni pubbliche e private. La scelta di devolvere il risarcimento rappresenta una strategia simbolica e pratica per convertire l’odio in risorsa: un investimento nel sostegno alle vittime e nella sensibilizzazione della comunità.

In conclusione, la vicenda sottolinea l’importanza di non sottovalutare la violenza verbale online e di rispondere con strumenti adeguati. La decisione di Silvia Salis di destinare i fondi a centri attivi sul territorio vuole essere un esempio replicabile: affrontare le offese in tribunale e trasformarne l’esito in aiuto concreto può contribuire a restituire valore alle parole e a proteggere chi più ne ha bisogno.