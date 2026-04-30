Caso Minetti, le ultime novità sul caso che ha mobilitato l'opinione pubblica e la politica nel nostro paese.

Il Caso Minetti ha raggiunto una portata nazionale elevatissima da quando il presidente della Repubblica ha ricevuto la lettera con la richiesta di grazia all’ex onorevole che è costretta a svolgere lavori socialmente utili in quanto colpevole nell’affaire Ruby ecco quindi che si va alla ricerca degli elementi su cui sta indagando la procura.

I legali di Minetti: trasmessi gli atti di adozione

I legali di Nicole Minetti hanno parlato per mettere a tacere le voci ed hanno rivelato di aver trasmesso alla procura gli atti della procedura di adozione fatta dalla stessa Minetti.

Infatti la nota chiarisce come il processo di adozione sia iniziato nel 2020 presso l’istituto uruguaiano di infanzia e adolescienza (INAU) per poi concludersi il 15 febbraio 2023.

Andando a fondo si scopre che la prima richiesta è stata fatta all’INAU a marzo 2020 e solo a dicembre il bambino è stato dato in affido temporaneo, inoltre specificano che il piccolo è stato abbandonato dalla madre biologica alla nascita.

I legali spiegano che tutti i consulti, effettuati in Italia e all’estero sono stati allegati e sono consultabili e che questi dati sono trasmessi alla procura, aprendo alla piena collaborazione.

Le verifiche della procura su Minetti

La procura sta facendo verifiche, oltre su come lei sia arrivata ad ottenere l’affidamento del bambino, anche su come lei sia cambiata rispetto al passato, quello che interessa sapere è se Minetti ha avuto “un taglio con il passato in cerca di un reale riscatto sociale” così dichiara il Procuratore Generale Brusa, si pone quindi al suo periodo in Uruguay, vissuto assieme al compagno Cipriani e al periodo passato in Spagna.

L’intervento della procura, come riporta il Corriere, è anche sui passaggi dal Ministero della giustizia al Quirinale senza alcuna verifica o rilevazione, se dovessero esserci incongruenze vi sarebbe infatti il rischio di veder revocata a Minetti la grazia andando contro il parere emesso lo scorso 9 gennaio.