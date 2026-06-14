Volodymyr Zelensky: l'ucraina combatte per la libertà di tutta l'europa

Volodymyr Zelensky spiega perché l'ucraina sta combattendo non solo per sé stessa, ma per l'intera europa e i suoi valori

In un momento cruciale per l’europa, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha condiviso un messaggio potente su X sottolineando il ruolo centrale dell’ucraina nella difesa dei valori europei. Non si tratta solo di riforme interne o di una semplice trasformazione, ma di una lotta per l’esistenza stessa dello stato ucraino e per il diritto di scegliere il proprio cammino.

Zelensky ha affermato che l’ucraina sta combattendo non solo per la propria indipendenza, ma anche per quella di altre nazioni. La guerra in corso non è solo una questione interna, ma un crocevia per il futuro dell’europa intera.

La lotta per la libertà e l’europa

Il presidente ucraino ha dichiarato: “Stiamo lottando per la nostra libertà e per la loro, per l’europa per noi e per loro, per i Paesi baltici e per la Polonia per l’Ungheria e la Slovacchia per la Romania e la Moldavia e per i popoli del Caucaso.” Queste parole sottolineano l’importanza strategica dell’ucraina nella difesa dei valori europei.

Zelensky ha aggiunto che il destino dell’europa si decide in ucraina. La guerra in corso e il suo esito avranno ripercussioni non solo per l’ucraina, ma per l’intero continente. La capacità della Russia di minacciare l’ucraina e i suoi vicini dopo la guerra è una questione cruciale per la sicurezza europea.

Il presidente ucraino ha sottolineato la necessità di porre fine alla guerra con dignità e con garanzie di sicurezza.

Questo tema sarà al centro dei prossimi vertici internazionali, tra cui il G7 in Francia il Consiglio europeo e il vertice della Nato ad Ankara.

Zelensky ha dichiarato: “È per questo che dobbiamo porre fine a questa guerra con dignità e con garanzie di sicurezza. E questo è ciò di cui discuteremo con i nostri partner durante il vertice del G7 in Francia, e successivamente al vertice del Consiglio europeo e a quello della Nato ad Ankara.” Questi incontri saranno fondamentali per definire il futuro dell’ucraina e dell’europa.

In un contesto geopolitico sempre più complesso, le parole di Zelensky ricordano a tutti l’importanza di sostenere l’ucraina non solo per il suo bene, ma per la sicurezza e la libertà di tutta l’europa.