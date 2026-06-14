Deepti Sharma guida l'India con un cinque per, Pakistan fermato a 106 a Edgbaston

Deepti Sharma è stata protagonista assoluta a Edgbaston, firmando un cinque per e contribuendo al successo dell'India sul Pakistan per 64 run. L'articolo ricostruisce la partita, le performance individuali e le prossime sfide del torneo.

All’Edgbaston Cricket Ground di Birmingham l’India ha esordito nel torneo con una vittoria netta contro il Pakistanimponendosi per 64 run dopo aver fissato il punteggio a 170. La protagonista è stata la capace all-rounder Deepti Sharma, che ha raccolto cinque wicket e ha chiuso la partita con figure decisive per la difesa del totale.

Il successo è maturato grazie a un mix di spinta offensiva, con aperture efficaci della battuta, e a un rimontante lavoro di spin: la serata di Deepti Sharma ha infatti condizionato il tentativo di rimonta del Pakistan, trasformando una partita inizialmente equilibrata in una progressiva supremazia indiana.

Il ruolo decisivo di Deepti Sharma e l’importanza dello spin

La performance di Deepti Sharma è stata centrale: cinque wicket trasformativi che hanno interrotto le partnership avversarie e serrato il gioco nel momento cruciale. La giocatrice ha spezzato l’inerzia della rincorsa segnando gli ultimi tre wicket in un arco molto breve, mentre la sua compagna di bowling Shree Charani ha fornito supporto con un’importante prestazione da 3-21.

Il risultato finale del Pakistan è stato di 106 tutte le wicket, certificando la solidità della difesa indiana.

Momenti chiave della rimonta difensiva

Nel corso dell’inseguimento il Pakistan aveva costruito una partenza promettente, ma l’India ha conquistato il controllo a cavallo della metà della risposta. Un episodio che ha cambiato il corso è stato il run out di Muneeba Alifermata a 41 con una brillante esecuzione di campo in area retrostante; da quel momento la pressione ha prodotto altre cadute, e la squadra avversaria ha ceduto progressivamente arrivando a 77-5 dopo la perdita della capitana Fatima Sana. La combinazione di lanci lunghi e variazioni di ritmo ha consentito agli spinner indiani di imporre il proprio piano tattico.

La costruzione del punteggio indiano: Mandhana, Kaur e lo sprint finale

La base del totale di 170 è stata eretta da un avvio di squadra con protagoniste in attacco e alcuni momenti di rischio gestiti con prontezza. Smriti Mandhana ha ricevuto due chance durante la sua metà, una situazione che le ha permesso di accelerare e trovare la metà con decisione, segnando una mezza-centuria che ha dato peso al tabellino. La capitana Harmanpreet Kaur ha fornito supporto con un contributo utile mentre la chiusura è stata affidata a colpi di potenza in sovvertimento dell’ultimo segmento di partita, grazie al quale l’India ha potuto lanciare una sfida sostanziosa.

Nel finale di innings Richa Ghosh ha offerto una spinta esplosiva che ha trasformato un possibile 150 in un totale molto più impegnativo per le avversarie, vittoria resa possibile anche dal contributo nel bowling e nel fielding.

Prospettive di torneo e altri riscontri dalla giornata

Oltre al successo indiano, la giornata ha visto il Bangladesh superare il Netherlands nella prima apparizione degli europei nel torneo, risultato che ha dimostrato la competitività della fase iniziale. Gli organizzatori e le squadre si preparano ora al prossimo turno: il calendario prevede che il 16th June si giochino due incontri importanti, con New Zealand contro Sri Lanka e a seguire England contro Ireland in una doppia giornata che attirerà attenzione internazionale.

Dal punto di vista individuale, la prestazione di Deepti ha rafforzato la sua reputazione come giocatrice capace di incidere sia con la palla che in campo, confermando la sua importanza per l’India. La squadra ora dovrà lavorare su alcuni dettagli di gestione del powerplay e della fase di difesa, mentre il Pakistan cercherà risposte per ricostruire stabilità nella fase di battuta.

La partita a Edgbaston rimane un esempio di come il cricket di alto livello possa essere deciso da un paio di episodi chiave: una respinta in area, un lancio dal sapore strategico e la capacità di capitalizzare nei momenti decisivi. L’India ha convertito questi elementi in una vittoria netta che avvia la sua corsa nel torneo con fiducia.