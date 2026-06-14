Leclerc nervoso con la Ferrari dopo l'incidente al Montmeló

Charles Leclerc, partito 10° dopo l'incidente in Curva 4, ha contestato la strategia della Ferrari via radio e ricevuto dall'ingegnere l'istruzione «Rientra ai box Charles per coprire Piastri», risposta: «Non mi importa di Piastri»; il monegasco è stato portato al Centro Medico del circuito dopo il botto e ha parlato di vergogna.

Il Gran Premio di Barcellona vissuto al Montmeló ha avuto due momenti che hanno segnato il weekend del pilota della FerrariCharles Leclerc. Il primo è l’incidente in Curva 4 avvenuto durante il Q3 delle qualifiche, il secondo è il confronto acceso via radio con il muretto del team avvenuto il giorno della gara, domenica 14 giugno.

Entrambi gli episodi hanno inciso sul morale del pilota e sulla gestione della corsa da parte della scuderia.

L’incidente del 13 giugno in Curva 4 e le conseguenze mediche

Durante il Q3 disputato il 13 giu 2026 Leclerc ha perso il controllo della monoposto ed è andato a sbattere contro le barriere in Curva 4causando l’interruzione della sessione con bandiera rossa.

La vettura della Ferrari è rimasta seriamente danneggiata; il pilota è stato dichiarato cosciente ma, secondo il protocollo, è stato accompagnato al Centro Medico del circuito per accertamenti. A livello di griglia l’incidente ha comportato che Leclerc sarebbe poi partito in decima posizione, ovvero al 10° posto, condizionando la strategia di gara della squadra.

Il pilota ha commentato le qualifiche con parole forti: «Mi vergogno». In seguito ha ribadito la gravità del sentimento dichiarando «Mi vergogno, vincere non basterebbe per scusarmi» e poi ancora «Ho tantissima vergogna» e «Moralmente ho tantissima vergogna». Queste frasi hanno tracciato il senso di responsabilità del monegasco verso i tifosi e verso la squadra, pur senza aggiungere dettagli tecnici sull’origine dell’errore in Curva 4.

La discussione radio in gara: strategia, Piastri e la reazione di Leclerc

In gara, con la partenza compromessa dalla posizione in griglia, è esploso un contrasto tra il pilota e il box della Ferrari sulla gestione della strategia. Gli ingegneri dal muretto hanno dato l’ordine chiaro: «Rientra ai box Charles per coprire Piastri», con l’obiettivo di difendere la posizione nei confronti di Oscar Piastri della McLaren. La risposta via radio del monegasco è stata altrettanto netta: «Non mi importa di Piastri» e, davanti alla decisione di restare fuori, il box ha comunicato secco: «Ok, resta fuori».

Questo scambio ha ricordato un precedente recente, quello di Montecarlo, dove Leclerc aveva mostrato insofferenza verso indicazioni che riteneva non in linea con le proprie sensazioni di guida. L’episodio al Montmeló ha quindi messo in luce una frattura momentanea tra il feeling del pilota con la vettura e la volontà strategica della squadra di proteggere posizioni dalla concorrenza, soprattutto dalla McLaren.

Impatto sportivo e contesto della griglia

La sessione di qualifica ha visto George Russell conquistare la pole, con Lewis Hamilton a pochi millesimi di distanza: soltanto sessantaquattro millesimi hanno separato i due nella lotta per la prima piazza. Il distacco di tre decimi e mezzo menzionato nelle analisi del weekend si riferisce al divario competitivo che la Red Bull e altri avversari hanno mostrato rispetto ai primi. Nel contesto di Barcellona molte scelte di assetto e componentistica hanno influito sulle prestazioni: alcune squadre hanno trovato risposte positive dagli aggiornamenti, mentre altre, come l’Aston Martin con Fernando Alonsohanno sofferto e si sono ritrovate in fondo alla griglia; Alonso partirà ultimo e il paddock ha rilanciato ipotesi sul suo futuro, con riferimenti a Flavio Briatore e una possibile riconnessione con l’Alpine.

Il confronto di Leclerc via radio e l’incidente in qualifica non possono essere letti solo come episodi isolati: riflettono una tensione interna ai top team dove le scelte di strategia devono equilibrare il valore del singolo giro con la gestione di gara sull’intera distanza. Le parole del pilota, la sua richiesta di autonomia e la risposta del box sono parte di una dinamica che sarà osservata con attenzione nelle prossime gare per valutare se si tratti di un episodio passeggero o dell’emergere di criticità più profonde nella comunicazione squadra-pilota.

Nel frattempo il weekend è stato seguito in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW F1mentre tra i protagonisti della griglia si sono distinti, oltre a Leclerc, nomi come RussellHamiltonKimi Antonelli e Piastriche hanno condizionato equilibri e aspettative in vista delle prossime tappe del campionato.