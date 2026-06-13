La storia di Wanjiru Kamau e il gruppo di atleti over 60 in Kenya

Wanjiru Kamau, 82 anni, corre tre volte a settimana in Kenya. Scopri come lei e altri anziani sfidano l'età e promuovono la salute attraverso lo sport.

In un angolo remoto del Kenya, precisamente nella Meru Countyuna donna di 82 anni, Wanjiru Kamausfida ogni giorno i pregiudizi sull’età e la salute. Ogni lunedì, mercoledì e sabato, Wanjiru si allena con un gruppo di atleti over 60, dimostrando che lo sport non ha età.

La sua storia è un esempio di determinazione e passione per la vita attiva.

Wanjiru, che vive nel villaggio di Mikumbune nella South Imenti Constituencyha iniziato a correre nel 2017 dopo essere stata introdotta a un gruppo di atletica locale. Nonostante le iniziali risate e i commenti negativi, Wanjiru ha continuato a perseguire il suo obiettivo di salute e benessere.

La nascita di un movimento

Il gruppo di atletica di Meru, noto come Meru chapter of Masters Athletics Kenyaè stato fondato nel 2015 da Stephen Michubu Linguya.

Michubu, un padre di due figli di Muriri nella Tigania East Constituencyha visto nella corsa un modo per combattere le malattie legate all’età e promuovere uno stile di vita attivo.

“Quando abbiamo formato questo gruppo, abbiamo cercato adulti più anziani che amavano correre prima che l’età diventasse una sfida, così che anche i loro figli e le generazioni più giovani potessero seguire le loro orme e trasformare le loro vite,” ha dichiarato Michubu.

Il gruppo, che conta 80 membri, si allena tre volte a settimana, coprendo distanze che vanno dai 10 ai 50 chilometri per raggiungere il campo di allenamento.

Storie di successo

Tra i membri del gruppo c’è James Mworia73 anni, che nel 2019 ha partecipato alla competizione di atletica africana per master in Tunisiatornando con due medaglie d’argento. “Durante i nostri giorni di allenamento, usiamo i nostri mezzi per raggiungere il campo di allenamento, che può variare tra i 10 e i 50 chilometri, pagando il biglietto di tasca nostra. In Tunisia, ho portato a casa medaglie,” ha detto Mworia.

Un altro membro straordinario è Protasio Mutuma Lichoro52 anni, che è ipovedente. Protasio, originario di Kiguchwa nella Tigania East Constituencysi allena con l’aiuto di suo figlio, che funge da guida. “Da quando ho aderito a questo gruppo, ho guadagnato molto. Prima, non riuscivo mai a trovare una guida quando ne avevo bisogno. Ora, allenandomi con una tale folla, aiuto persino ad allenare altri a diventare guide,” ha dichiarato Protasio.

Il riconoscimento delle autorità

Il gruppo di atletica di Meru ha attirato l’attenzione delle autorità locali. Elias Muregamembro del comitato esecutivo della Meru County per la gioventù, lo sport, il genere e lo sviluppo sociale, ha riconosciuto l’importanza del gruppo nel promuovere la salute e il benessere. “Nella Meru County, abbiamo visto molti atleti di successo che sono arrivati a livello internazionale. Lo sport è la strada da percorrere. Abbiamo visto molte di queste malattie, che chiamiamo malattie dello stile di vita, nonché altre condizioni, sono collegate alla mancanza di esercizio,” ha affermato Murega.

Il governo della contea è pronto a sostenere il gruppo creando piattaforme per dimostrare pubblicamente il loro lavoro. Per atleti che sono stati in gran parte invisibili alle strutture sportive ufficiali, anche questo modesto impegno si registra come riconoscimento.

Wanjiru Kamau e il gruppo di atletica di Meru continuano a ispirare con la loro dedizione e passione per lo sport. La loro storia è un promemoria che l’età non è una barriera per la salute e il benessere, ma piuttosto un’opportunità per dimostrare la resilienza e la determinazione umana.